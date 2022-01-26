Kılıçdaroğlu'nun sinsi sessizliği! İngilizlerle balıkçıda adaylık için pazarlığa oturan Ekrem İmamoğlu'nu satacak mı?





Konuya ilişkin açıklama yapan İmamoğlu, "Olası işbirliği yolları hakkında fikir alışverişimizden keyif aldım" demişti.



Dominik Chilcott ise, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile tanışmak bir zevkti" ifadelerini kullanımıştı.



MASADA 2023 PAZARLIĞI MI VAR?

Kulislerde yer alan söylentilere göre Batı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerini çizdi ve 2023 için aday olmasını kesinlikle istemiyor. Seçtikleri aday ise CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu'nun karla mücadeleyi gereksiz görerek gittiği yemeğin de basit bir "mola" olmadığı, bir pazarlık masası olduğu aşikar.



Genel başkanının itirazlarına rağmen 2023 adaylığı için kapı kapı dolaşan ve taraftar toplayan CHP'li İmamoğlu, İngiliz büyükelçi ile de adaylık müzakereleri kapsamında bir araya gelmiş olması hayli muhtemel.



KILIÇDAROĞLU GİZLİDEN GİZLİYE SEVİNİYOR MU?

İmamoğlu'nun bir belediye başkanı olarak karla mücadeleyi gereksiz görüp balıkçıya gitme skandalına imza atarak sınıfta kalması bir yana, bu yemeğin siyasi bir tarafı da var: CHP'deki adaylık yarışı.



İmamoğlu yemeğin savunmasını basit bir "mola" olarak yaparken, partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini koruyor. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun her ne kadar CHP lideri olarak belediye başkanını koruması beklense de İmamoğlu bir yandan da onun 2023 planları için en büyük tehdit.



Şimdi kamuoyunun merakla beklediği bir konu var: Kılıçdaroğlu İBB Başkanını koruyacak mı? Yoksa ellerini ovuşturarak İmamoğlu'nun hatasında boğulup siyaset sahnesinde kaybolmasını ve 2023 adaylığı için kendi yolunun açılmasını izlemeyi mi tercih edecek?