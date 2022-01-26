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    • 26.01.2022 10:18
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    Kılıçdaroğlu'nun sinsi sessizliği! İngilizlerle balıkçıda adaylık için pazarlığa oturan Ekrem İmamoğlu'nu satacak mı?

    İstanbullu karla boğuşurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'de Balıkçı Kahraman isimli restoranda İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile 2023 için pazarlık masasında olduğu öğrenildi. Karla mücadelede sınıfta kalan CHP'li İmamoğlu tepkilerin odağındayken partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessizliği ise dikkat çekici! Öyle ki İmamoğlu her ne kadar CHP'li bir belediye başkanı olsa da aynı zamanda Kılıçdaroğlu için 2023 yolunda dişli bir rakip olarak İngilizlerle pazarlık yapan olası bir tehdit.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’nun sinsi sessizliği!

    Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un kar felaketiyle karşı karşıya kaldığı anlarda Sarıyer'deki bir balıkçıda İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile gizli bir görüşme yapması büyük tepki çekti.



    ERTELENEMEYECEK KADAR CİDDİ
    İmamoğlu, gizli görüşmeyi 'yemek molası' olarak tanımlasa da görüşmenin ertelenemeyecek kadar önemli olduğu ifade ediliyor.



    İNGİLİZLERLE PEŞ PEŞE DİKKAT ÇEKEN GÖRÜŞMELER
    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott'u geçtiğimiz günlerde Saraçhane'de ağırlamıştı.



        Konuya ilişkin açıklama yapan İmamoğlu, "Olası işbirliği yolları hakkında fikir alışverişimizden keyif aldım" demişti.

        Dominik Chilcott ise, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile tanışmak bir zevkti" ifadelerini kullanımıştı.

        Görüntüler ortaya çıktı: İstanbullu karla boğuşurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu balık ziyafetine gitti

        MASADA 2023 PAZARLIĞI MI VAR?
        Kulislerde yer alan söylentilere göre Batı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerini çizdi ve 2023 için aday olmasını kesinlikle istemiyor. Seçtikleri aday ise CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu'nun karla mücadeleyi gereksiz görerek gittiği yemeğin de basit bir "mola" olmadığı, bir pazarlık masası olduğu aşikar.

        Genel başkanının itirazlarına rağmen 2023 adaylığı için kapı kapı dolaşan ve taraftar toplayan CHP'li İmamoğlu, İngiliz büyükelçi ile de adaylık müzakereleri kapsamında bir araya gelmiş olması hayli muhtemel.


        KILIÇDAROĞLU GİZLİDEN GİZLİYE SEVİNİYOR MU?
        İmamoğlu'nun bir belediye başkanı olarak karla mücadeleyi gereksiz görüp balıkçıya gitme skandalına imza atarak sınıfta kalması bir yana, bu yemeğin siyasi bir tarafı da var: CHP'deki adaylık yarışı.

        İmamoğlu yemeğin savunmasını basit bir "mola" olarak yaparken, partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini koruyor. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun her ne kadar CHP lideri olarak belediye başkanını koruması beklense de İmamoğlu bir yandan da onun 2023 planları için en büyük tehdit.


        Şimdi kamuoyunun merakla beklediği bir konu var: Kılıçdaroğlu İBB Başkanını koruyacak mı? Yoksa ellerini ovuşturarak İmamoğlu'nun hatasında boğulup siyaset sahnesinde kaybolmasını ve 2023 adaylığı için kendi yolunun açılmasını izlemeyi mi tercih edecek?

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