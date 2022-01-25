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    • 25.01.2022 20:05
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    İstanbullu karla boğuşurken Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıya gittiği görüntüler ortaya çıktı: Kar küreme aracıyla geldi

    Son dakika haberleri... İstanbul'da günlerdir süren uyarılar sonrası dün akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla hayat felç oldu. İBB'nin gerekli önlemleri almaması ve yeterli tuzlamanın yapılmaması sebebiyle İstanbullu yollarda mağdur olurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'de Balıkçı Kahraman isimli restoranda olduğu öğrenildi. Bugün ise Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıya geliş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ayrıca bir kar küreme aracının Ekrem İmamoğlu'nun aracına eskortluk ettiği görüldü.

    takvim.com.tr
    Ekrem’in balıkçıya girişi

    İstanbul'da günlerdir süren uyarılar sonrası dün akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla hayat felç oldu.

    İBB'nin gerekli önlemleri almaması ve yeterli tuzlamanın yapılmaması sebebiyle İstanbullu yollarda mağdur olurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'de Balıkçı Kahraman isimli restoranda olduğu öğrenildi.

    Görüntülerdeki diğer misafirlerin İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile eşi Jane Lady Chilcott olduğu öğrenildi.

    BALIKÇIYA GİRİŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
    Bugün ise Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıya geliş görüntüleri ortaya çıktı.

        KAR KÜREME ARACI ESKORTLUK ETTİ
        Görüntülerde ayrıca bir kar küreme aracının Ekrem İmamoğlu'nun aracına eskortluk ettiği görüldü.

        Kar küreme araçlarının Ekrem İmamoğlu'nun saat 17:47'de gelişi ile 20:49 arası gidişi boyunca yolları 10 dk aralıklarla tuzladığı öğrenildi.

        BALIKÇI DOĞRULADI: 4 KİŞİ GELDİLER
        Öte yandan konuya ilişkin açıklama yapan Balık restoranının sahibi Kahraman Altun, "Bir ay önce rezervesi vardı. Dün akşam 4 kişi geldiler saat 6 gibi 1 saat yemek yiyip gittiler. Kar küreme aracı ile gelip gelmediklerini bilmiyorum ama geldiler yemek yiyip gittiler" ifadeleriyle ziyareti doğrulamıştı.

        İMAMOĞLU GÖRÜNTÜLERİ SAVUNDU: 1 SAATLİK YEMEK MOLAM KONUŞULUR OLDU

        Tepkilerin ardından sessizliğini koruyan Ekrem İmamoğlu bugün balıkçının görüntüleri doğrulamasının ardından açıklama yaptı. İstanbullu'nun karla mücade ederken çektiği ziyafeti savunan İmamoğlu, "1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu" ifadelerini kullandı.

        İmamoğlu şunları söyledi:
        "Kar yağışı sadece İstanbul'u değil, tüm ülkeyi olumsuz etkiledi. Ankara-İstanbul karayolu kapandı. Yeni havalimanında ve bağlantı yollarında sıkıntılar hala sürüyor. Ama "vurun abalıya" misali malum medyada varsa yoksa İBB'den bahsediliyor.

        3 yıldır süren İstanbul'u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki, 19 saat boyunca sahadan ve AKOM'dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu.

        Bu zamana kadar, devletimiz, ilçe belediyelerimizle koordineli çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Binlerce çalışanımızın emekleri ortadayken, 19 saatlik mesaide, 1 saatlik yemek molamın neden gündem yapılmaya çalışıldığı malumdur. Milletimiz bu hazımsızlığı iyi bilmektedir."
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        Haberler Güncel İstanbullu karla boğuşurken Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıya gittiği görüntüler ortaya çıktı: Kar küreme aracıyla geldi
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