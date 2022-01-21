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    • Güncel
    • 21.01.2022 16:02
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    • 21.01.2022 16:32
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    CHP yandaşı gazeteci Sedef Kabaş çizgiyi aştı! Tele1'de Cumhurbaşkanlığı makamına ve Erdoğan'a hakaret etti

    CHP yandaşı besleme gazeteci Sedef Kabaş, haddini aşarak Cumhurbaşkanlığı makamına hakaretler yağdırdı. 'Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur.' ifadelerini kullanan Kabaş'ın sözlerinin yanına kalmaması için savcıları göreve davet ediyoruz!

    Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti

    Hem Erdoğan'a "diktatör" deyip hem de ekranlarda akşama kadar hakaret ve küfürleri birbiri ardına sıralayan CHP yandaşı gazetecilerden Sedef Kabaş, son sözleriyle çizgiyi fazlasıyla aştı.

    ERDOĞAN VE MAKAMINA HAKARET
    Gazeteci Sedef Kabaş, CHP'nin fondaş medyası Tele1'de katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına karşı hadsiz sözler sarf etti, hakaret yağdırdı.




    Kabaş'ın, hakaret içeren 'Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur.' sözleri sosyal medyada tepki çekti.

    YANINA KALMASIN
    Milyonlarca insanın demokratik oylarıyla Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'a yağdırılan bu hakaretlerin yanına kalmaması için, Kabaş'a karşı soruşturma açılması ve haddinin bildirilmesi gerekiyor!

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    Haberler Güncel CHP yandaşı gazeteci Sedef Kabaş çizgiyi aştı! Tele1'de Cumhurbaşkanlığı makamına ve Erdoğan'a hakaret etti
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