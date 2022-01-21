CHP yandaşı gazeteci Sedef Kabaş çizgiyi aştı! Tele1'de Cumhurbaşkanlığı makamına ve Erdoğan'a hakaret etti

Hem Erdoğan'a "diktatör" deyip hem de ekranlarda akşama kadar hakaret ve küfürleri birbiri ardına sıralayan CHP yandaşı gazetecilerden Sedef Kabaş, son sözleriyle çizgiyi fazlasıyla aştı.

ERDOĞAN VE MAKAMINA HAKARET

Gazeteci Sedef Kabaş, CHP'nin fondaş medyası Tele1'de katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına karşı hadsiz sözler sarf etti, hakaret yağdırdı.









Kabaş'ın, hakaret içeren 'Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur.' sözleri sosyal medyada tepki çekti.



YANINA KALMASIN

Milyonlarca insanın demokratik oylarıyla Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'a yağdırılan bu hakaretlerin yanına kalmaması için, Kabaş'a karşı soruşturma açılması ve haddinin bildirilmesi gerekiyor!