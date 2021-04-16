CHP'nin '128 milyar dolar' yalanını neden söylediği ortaya çıktı! Vesayet odaklarıyla ortaklık ve Sedef Kabaş'ın sözleri...

CHP NEDEN BU YALANI SÖYLÜYOR?
CHP'nin 28 Şubat döneminde vesayet odaklarıyla yaptığı ortaklık sürecinde dönen dolapları unutturmak için ısrarla sürdürdüğü '128 milyar dolar nerede?' yalanının nasıl ortaya çıktığı ise CHP yandaşı TELE 1'in spikeri Sedef Kabaş'ın sözleriyle anlaşıldı.
"ORTAYA BİR YALAN ATIN VE ARDINDAN KİTLELERİN O YALANI NASIL KUCAKLADIĞINI SEYREDİN"
Kabaş'ın katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar CHP'nin propaganda tarzını gözler önüne serdi.
Yalanla kitleleri etkileme stratejisinden bahseden Kabaş şunları söyledi:
Kitleleri yönlendirmek ve etkilemek istiyorsanız ortaya kocaman bir yalan atın, ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter çok basit bir yalan olsun. Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et. Ardından kitlelerin o yalanı nasıl gerçekmiş gibi kucakladığını otur seyret...
GOBBELS TAKTİĞİ
CHP'nin uyguladığı bu yalan siyasetinin, Nazi Almanyası'nın Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in uyguladığı yöntem olarak da biliniyor.
BANKALARDAKİ DÖVİZ MEVDUATI
Türkiye'de bankalarda bulunan döviz mevduatı 3 Ağustos2018'de 158.6 milyar dolarken 15 Nisan 2021'de 245.8 milyar dolar oldu. 87.2 milyar dolarlık bir artış yaşandı. Mevduatlarda yaşanan değişikliler sonrası CHP'ye yakınlığıyla bilinen KOÇ, Eczacıbaşı ve Kıraç gibi şirketlerin döviz mevduatları da merak konusu oldu.
CHP'NİN VESAYET ODAKLARIYLA ORTAKLIĞI
Bu yalan politikasının amacı ise CHP'nin vesayet odaklarıyla bir olduğu geçmişinde gizli.
O geçmişe ışık tutalım...
1996 kurulan Necmettin Erbakan Başbakanlığında Refah-Yol hükümeti kuruldu. Ancak vesayet odaklı askeri yapı, Başbakan ve hükümetten rahatsızdı.