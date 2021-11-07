AUZEF sınav yerleri 2021 açıklandı mı? 2021-2022 AUZEF güz dönemi ara sınavı ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

Sonraki adım ise program seçme. Burada ilk dikkat etmeniz gereken önlisans mezunlarının sadece önlisans programlarına başvurulabilmesi. İkinci önemli kural ise Yöksis'te eğitim bilgilerinizi kontrol etmeniz. Eğer eksiklik var ise mezun olduğunuz fakülte ile iletişime geçerek YÖKSİS'e işletmeniz gerekiyor.

Başvuru işlemi için ana sayfadaki AUZEF İkinci Üniversite linkine tıklamanız gerekiyor.

Burada başvurmak istediğiniz programı seçiyor ve kaydet dedikten sonra diğer aşamaya geçiyorsunuz.

Başvurunuz onaylandı ise SMS ile gönderilen referans numarası ile ödeme bilgileri size iletilecek. Bu referans numarası ile Halkbank şubeleri ve ATM'lerinde ya da sanal postan ödeme işlemini yapabilirsiniz.

Referans numaranızı AKSİS öğrenci girişi ile öğrenebilirsiniz. Buradan Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'yi tıklayıp harç bilgileri kısmından referans numaranızı öğrenebilir veya SMS ile geleni kontrol edebilirsiniz.