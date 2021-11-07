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    • 07.11.2021 15:50
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    AUZEF sınav yerleri 2021 açıklandı mı? 2021-2022 AUZEF güz dönemi ara sınavı ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

    Gündemde yoğun bir şekilde AUZEF sınav yerleri 2021 açıklandı mı? sorusunun yanıtı araştırılır oldu. İstanbul Üniversite bünyesinde yer alan AUZEF'te ikinci üniversite okumak ve eğitim görmek isteyenler bu eğitimi tercih etmek istese de katılım için bazı şartlar var. Peki kimler kayıt yaptırabilir? Sınav yeri tercihlerinin Ekim ayında alındığı sınav için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki 2021-2022 AUZEF güz dönemi ara sınavı ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? İşte tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    AUZEF sınav yerleri 2021 açıklandı mı?

    AUZEF sınav yerleri 2021 açıklandı mı? 2021-2022 AUZEF güz dönemi ara sınavı ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İkinci üniversitesini okumak isteyen ve bunun için gerekli şartları taşıyanlar AUZEF için kayıt yaptırabiliyor. İstanbul Üniversite bünyesinde yer alan AUZEF sınav tarihi açıklandı, işte detaylar...

    AUZEF SINAVI NE ZAMAN DÜZENLENECEK?

    2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm üniversitelerde olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönem ara sınavları yüz yüze 13-14 Kasım 2021 tarihlerinde yapılacak.

    AUZEF GÜZ DÖNEMİ SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

    Sınav yerlerine dair giriş bilgileri henüz paylaşılmadı ancak sınavdan yaklaşık 5 gün önce erişime açılması bekleniyor.Sınav yeri tercihleri 7-12 Ekim 2021 tarihleri arasında https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapıldı. Giriş belgeleri ise http://sinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile edinilecek.

        AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTEYE KİMLER BAŞVURABİLİR?

        AUZEF ikinci üniversite başvuru yapmak için; üniversitelerde halen öğrenci olmanız veya mezun olmanız yeterlidir. Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanların başvurabilmesi için denklik belgesi şartı aranıyor.

        Bunun dışında AUZEF'te kaydı olup mezun olmamış olanlar, yurt dışı denklik belgesi olmayanlar, üniversitede aktif veya pasif kaydı olan, mezun olamayanlar AUZEF ikinci üniversite başvurusu yapamıyorlar.

        AUZEF ikinci üniversite için gerekli şartları sağlayanlar http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden ilk olarak hesap oluşturmaları gerekiyor.

        E-posta adresinize gönderilen Kullanıcı Aktifleştirme Bağlantısı'na tıklayarak mailde gelen kullanıcı adını kullanarak hesabınızı aktif hale getiyorsunuz.

        Sonrasında http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden profilinizi güncelleştiriyorsunuz. Burada fotoğraf ekleme, adres, iletişim bilgilerini düzenleyebiliyorsunuz.

        Sonraki adım ise program seçme. Burada ilk dikkat etmeniz gereken önlisans mezunlarının sadece önlisans programlarına başvurulabilmesi. İkinci önemli kural ise Yöksis'te eğitim bilgilerinizi kontrol etmeniz. Eğer eksiklik var ise mezun olduğunuz fakülte ile iletişime geçerek YÖKSİS'e işletmeniz gerekiyor.

        Başvuru işlemi için ana sayfadaki AUZEF İkinci Üniversite linkine tıklamanız gerekiyor.

        Burada başvurmak istediğiniz programı seçiyor ve kaydet dedikten sonra diğer aşamaya geçiyorsunuz.

        Başvurunuz onaylandı ise SMS ile gönderilen referans numarası ile ödeme bilgileri size iletilecek. Bu referans numarası ile Halkbank şubeleri ve ATM'lerinde ya da sanal postan ödeme işlemini yapabilirsiniz.

        Referans numaranızı AKSİS öğrenci girişi ile öğrenebilirsiniz. Buradan Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'yi tıklayıp harç bilgileri kısmından referans numaranızı öğrenebilir veya SMS ile geleni kontrol edebilirsiniz.
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