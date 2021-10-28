CHP'li Bakırköy belediyesinde isyan var! Zam alamayan işçiler belediye önündeki grevlerinin 4. gününde!

ENFLASYON ORANINDA ZAM

"Yüzde 0 zam" iddialarına da yanıt veren Kerimoğlu, "Bu da gerçekçi değil, geriye dönük iki yıllık talepleriyle ilgili olarak bizim bir toplu iş sözleşmesi yapmamız tabii ki söz konusu değil. Ama yarından itibaren atılacak toplu iş sözleşme imzasında enflasyon oranında hakkettikleri oranda, makul Bakırköy Belediyesinin bütçesi oranında biz arkadaşlarımızın taleplerini karşılamaya hazırız." dedi.

"HİZMETTE KISITLAMA VE AKSAMALAR VAR"

Belediye İş Sendikası İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan da şartları zorlayarak 7 ay müzakere süreci yürüttüklerini ancak sonuç alamadıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Kerimoğlu ve belediye yetkilileriyle birçok kez görüştüklerine vurgu yapan Doğan, gelinen noktada "yüzde sıfır" zam önerisiyle karşı karşıya kaldıklarını kaydetti.

296 kişinin grevde olduğuna değinen Doğan, grevin son çareleri olduğuna, demokratik hakları çerçevesinde sonuç alana kadar eylemlerini kararlılıkla sürdüreceklerine dikkati çekti.

Doğan, "Burada çalışan arkadaşlarımızın her birimde önemli görevleri var. Bu görev alanlarında park bahçelerde, temizlik işlerinde, özellikle kreşler müdürlüğünde ve tiyatro hizmeti veren sanatçı arkadaşlarımızın verdiği hizmette elbette kısıtlama var, aksamalar var." şeklinde konuştu.

Başkan Kerimoğlu'nun, "Bütçeyle ilgili zor durumdayım, ödeyemiyorum." dediğini öne süren Doğan, "Belediye başkanları belediyeyi yönetmek için talip oluyor ve bu göreve geliyorlar. Bunun hesabını bizim işçi arkadaşlarımız yapmaz, yapamaz. İşçi arkadaşlarımız sadece evlerine bir parça ekmek götürmek için sabah gelip burada işlerini en iyi şekilde yapıp akşam evine gidiyorlar." ifadesini kullandı.