CHP'li Bakırköy belediyesinde isyan var! Zam alamayan işçiler belediye önündeki grevlerinin 4. gününde!

Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye İş) İstanbul 2 No'lu Şubesi üyelerinin, Bakırköy Belediyesindeki toplu iş sözleşmesinde zam yapılmaması gerekçesiyle başlattıkları grev devam ediyor.
Belediye binası önünde başlattıkları grevi dördüncü günde de sürdüren sendika üyeleri, düdük çalarak protesto yapıp, "Zafer, direnen emekçinin olacak" sloganı atarak zaman zaman müzik eşliğinde halay çekti.
Belediye binasının yanı sıra fen, sağlık ve temizlik işleri ile Bakırköy Belediye Tiyatroları Yunus Emre Kültür Merkezi'ne "Bu iş yerinde grev var" pankartı asan işçiler, sonuç alana kadar demokratik hakları olan grevi sürdüreceklerini belirtti.
İşçiler, grev nedeniyle belediyenin bazı hizmetlerinde kısmi aksama yaşandığını ifade ederken, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, hizmetlerde herhangi bir aksama yaşanmadığını savundu.
Grevdeki işçiler arasında belediye tiyatrosu sanatçıları, personel servis araçlarını kullanan şoförler ile kreşlerdeki 25 öğretmenin 19'u da bulunuyor.
İşçilerin, "yüzde sıfır zam önerisinde bulundu" diyerek eleştirdikleri Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, sorunun kendilerinden değil, iki sendika arasındaki mücadeleden kaynaklandığını öne sürdü.
"GERİYE DÖNÜK İKİ YILLIK HAK TALEBİNİ BAKIRKÖY BELEDİYESİNİN KARŞILAMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"
Kerimoğlu, grevin emek dünyasının en doğal hakkı olduğunu, örgütlü hak arama mücadelesini siyasi anlayışı gereğince desteklediğini söyledi.
Toplu iş sözleşmesinin iki yıl önce imzalanması gerektiğini ancak çok istemelerine rağmen imzalayamadıklarını ifade eden Kerimoğlu, Bakırköy Belediyesinin Türkiye'de örneği olmayan bir durumla karşı karşıya kaldığını iddia etti.