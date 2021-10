CHP'li Bakırköy belediyesinde isyan var! Zam alamayan işçiler belediye önündeki grevlerinin 4. gününde!

Bazı işçilerin maaşlarının yoksulluk sınırının altında olduğunu savunan Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda Türkiye'de ana muhalefet partisinin ülkeyi yönetmeye talip olduğunu söylemlerinden görüyoruz. Ülkeyi yönetmek Bakırköy'ü yönetmekten geçer. Ben inanıyorum Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüzde sıfır zam ücretini kabul etmeyeceğini, buradaki sorunun müdahale edilerek çözüleceğini düşünüyorum. Biz şu anda grevi başlattık ancak bu grevi başlatmamız şu an için halen bir müzakere noktasında. Eğer biz müzakere noktasından çıkar, eylem ve etkinliklerimize başlarsak yürüyüşler dahil olmak üzere eylem etkinliklerimiz, mücadelemiz İstanbul'daki sendika kardeşlerimizin dayanışmasıyla büyüyecek. Bugün belki burada yüzlerce kişi var, yarın binlerce kişi olacak. Biz bunu halen müzakere olarak görüyoruz, bu sorunun karşılıklı masada çözüleceğine inanıyoruz. Aksi takdirde eylem ve etkinliklerimiz İstanbul, belki Türkiye'ye de yansımak üzere. Biz bu haksızlığı her platformda kitlesel eylemler yaparak dile getireceğiz. Ana muhalefet partisi ile bileşenleri (Millet İttifakı) gerçek enflasyonun yüzde 40 olduğu konusunda aynı söylemde bulunuyorlar. Biz de bunu doğru buluyoruz, gerçek enflasyon yüzde 40'ların üzerinde. Gerçek enflasyonun yüzde 40'ların üzerinde olduğu bir ortamda ana muhalefet partisinin yöneticisi burada 'sıfır zam' dayatıyorsa biz bunu asla doğru bulmuyoruz ve bu söylemden bir an önce dönüp bu sözleşmeyi bitirme talebinde bulunuyoruz."

Doğan, İstanbul'da Bakırköy haricindeki tüm belediyelerde sözleşmelerin imzalandığının altını çizdi.

Bakırköy Belediyesinde 23 yıldır hizmet veren, temizlik aracı şoförü Ali Rıza Çınar, gelinen süreçte belediye ile sosyal haklar konusunda anlaşma sağlandığını, parasal konuda anlaşma sağlanamadığını ifade etti.