Ümitcan Uygun kimdir? Esra Hankulu'nun ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu!

Ümitcan Uygun kimdir? Esra Hankulu olayı nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Esra Hankulu'nun ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu. Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünün ardından Esra Hankulu olayında da aynı şekilde şüpheli bulunan Ümitcan Uygun ile ilgili son dakika gelişme yaşandı ve hakkında istenilen ceza belli oldu. Kendisi dışında şüpheli olan diğer iki isim için de ceza istendi ve iddianame Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İşte son dakika yaşananlar...