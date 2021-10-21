Ümitcan Uygun kimdir? Esra Hankulu'nun ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu!

Ümitcan Uygun kimdir? Esra Hankulu olayı nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Esra Hankulu'nun ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu. Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünün ardından Esra Hankulu olayında da aynı şekilde şüpheli bulunan Ümitcan Uygun ile ilgili son dakika gelişme yaşandı ve hakkında istenilen ceza belli oldu. Kendisi dışında şüpheli olan diğer iki isim için de ceza istendi ve iddianame Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İşte son dakika yaşananlar...
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI İSTENDİ!
Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümitcan Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Mahkemeye sevk edilen şüpheli Uygun, "kasten öldürmek" suçundan tutuklanırken, "suç delillerini karartmak" ile suçlanan diğer iki şüpheli hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti.
Şüpheli Ümitcan Uygun'un "kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.Hankulu öldüğü sırada evde bulunan 2 arkadaşının ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.