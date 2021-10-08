Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.10.2021 16:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.10.2021 16:45
    ABONE OL

    15 bin ek atama sözlü mülakat ne zaman 2021? ilkatama.meb.gov.tr ile 15 bin öğretmen ataması mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?

    15 bin ek atama hakkında araştırmalar hız kazandı. 15 bin öğretmen ataması başvuruları için bugün son gün. Başvuru yapan öğretmenler şimdi de sözlü mülakat tarihine odaklandı. 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı listesi MEB tarafından açıklanırken, en çok kontenjan 2175 ile sınıf öğretmenliğine verilmişti. 15 bin öğretmen ataması mülakat yerleri için tarih belli oldu. Peki, 15 bin ek atama sözlü mülakat ne zaman yapılacak? 15 bin öğretmen ataması mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    15 bin ek atama sözlü mülakat ne zaman 2021?

    15 bin ek atama başvuruları için bugün sona gelindi. Sırada sözlü mülakatlar var. Bu bağlamda adaylar başvuruların hemen ardından sözlü mülakat yerlerinin açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, 15 bin ek atama sözlü mülakat ne zaman? ilkatama.meb.gov.tr ile 15 bin öğretmen ataması mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? İşte ek atama hakkında tüm merak edilen bilgiler!

    SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    15 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvurularının tamamlanmasının ardından adaylar sözlü sınava katılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim 2021 tarihinde açıklanacak.

    Sözlü sınava alınacak adaylar e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.

    SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

    15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınavlar 12-27 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

    Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.

        SINAVDA YANINDA OLMASI GEREKENLER

        Adayların sözlü sınavda nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

        SINAVDA YASAK OLANLAR NELER

        Adayların sözlü sınava: çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat); kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihaz, kulaklık; kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalar; her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlar; her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşya (şeffaf/numaralı gözlük hariç); banka/kredi kartı vb. kartlar; cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar; her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizat; kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıt, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar; pergel, açıölçer, cetvel, vb. araçlar; şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle girmeleri yasaktır.

        SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        12-27 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek sözlü sınavın sonuçları 27 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 3-7 Ocak 2022 tarihlerinde alınacak. Sözlü sınav sonuçları itirazlarının sonuçları ise 14 Ocak 2022'de belli olacak.

        SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından atamalar için tercihler alınacak. Atama tercihleri 21-26 Ocak 2022 tarihlerinde yapılaak. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Üniversiteliye barınma desteği
        Haberler Güncel 15 bin ek atama sözlü mülakat ne zaman 2021? ilkatama.meb.gov.tr ile 15 bin öğretmen ataması mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?
            SON DAKİKA