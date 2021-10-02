Yayıncı Rauf Baysal koronadan hayatını kaybetti! "Aşı karşıtı yazarlardan etkilendi" iddiası

Aşı karşıtı doktor yazarların kitaplarını yayımlayan Hayykitap Yayınevi'nin sahibi Tevfik Rauf Baysal önceki gün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 53 yaşındaki Baysal'ın aşı olmadığı belirtildi. Geçen ay annesini virüs nedeniyle kaybeden Baysal'ın babası, eşi, iki aylık bebeği de hastanede tedavi görüyor.
Tevfik Rauf Baysal'ın sahibi olduğu yayınevinde aşı karşıtı olan yazarlar, son dönemde aşı karşıtı söylemleri ile dikkatleri üzerine çekmişti. Baysal'ın aşı karşıtı doktor yazarların etkisinde kalarak aşı olmadığı öne sürüldü. Hayykitap yazarlarından noröloji uzmanı Dr. Sevda Sarıkaya dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Aşı karşıtı doktor yazarları o kadar fazlaydı ki. Patronlarını canından ettiler! Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Aşı karşıtlarını aptal ilan etmek, meselenin asıl yüzünü görememektir. Vefat eden Hayykitap'ın sahibi Rauf Baysal, dâhi düzeyinde zeki bir insandı. Etrafındaki aşı karşıtı doktorların iknasıyla aşı olmadı. Çünkü söyleyenler "doktor"du! Sağlık Bakanlığı acil bu konuya el atmalı" dedi.
YAZARLAR AŞI OLMAMIŞTI
Hayykitap Prof. Dr. Canan Karatay, Dr. Ümit Aktaş gibi aşı karşıtı doktorların sağlık kitaplarıyla da biliniyor. Yayınevinin yazarlarından Canan Karatay "Koronavirüse karşı aşı yapamazsınız. Sağlıklı bir hücrede kapılar kale kapısı gibi sağlam açılmaz ve hastalanmayız. Ben onu söylüyorum onun için doğal besleneceğiz. Virüs ve griplerin her sene yenisi çıkar bunun aşısı olmaz. Bunun tek aşısı tek yolu kendi hücrelerimizin güçlü ve sağlık kılmaktır" demişti.