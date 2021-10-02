Yayıncı Rauf Baysal koronadan hayatını kaybetti! "Aşı karşıtı yazarlardan etkilendi" iddiası

TTB'DEN AŞI KARŞITI DOKTOR AKTAŞ'A 1 AY MESLEKTEN ALIKOYMA CEZASI

Dr. Ümit Aktaş'ın hesabı "ABD'de ve Avrupa'da on binlerce insan aşıdan kaynaklanan nedenlerle öldü. Milyonlarca insanda da kalıcı yan etki gelişti", "Ya pandemiden kötüsü aşıyla gelirse?" gibi paylaşımları nedeniyle Twitter tarafından sınırlandırlmıştı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kovid-19 aşılarına karşı sosyal medyadan açıklamalar yapan bir yandan da bağışıklık sistemini güçlendirmek için kendi adını taşıyan bitkisel destekler satan Dr. Ümit Aktaş'a 1 ay süre ile geçici meslekten alıkoyma cezası verdi.

İKİNCİ DR. ANDREW VAKASI

Bir İngiliz gastroenteroloji (mide-barsak sistemi hastalıkları) uzmanı olan Dr. Andrew Wakefield, 1998 yılında 12 çalışma arkadaşı ile birlikte dünyanın önde gelen tıp dergisi olan Lancet dergisinde MMR ( Kızamık, Kızamıkşık Kabakulak karma aşısı) aşısı ile otizm arasında bir bağlantı olma ihtimalini öne süren bilimsel bir bir makale yayımladı. Bu makalede, MMR aşısınındaki canlı virüsün barsak mukozasının geçirgenliğini artırarak kana, oradan da beyine geçtiğini, ve böylelikle otizme neden olduğunu iddia ediyordu. Wakefield ve arkadaşlarının çalışmasında ciddi metodoloji problemleri vardı ve bu nedenle bilimsel çevreler tarafından şüphe ile karşılandı. Her şeyden önce çalışma sadece 12 çocuk üzerinde yapılmıştı. O yıllarda İngiltere'de ayda 50 bin çocuk MMR aşısı olurken, bu bağlantının sadece 12 çocukta gösterilmesi verilerin tesadüfi olma ihtimalini düşündürüyordu. Anne -babalar arasında yayılan endişe ve ardından panik dalgası nedeniyle 1998 -2003 yılları arasında İngiltere'de MMR aşılanma oranları yüzde 92'den yüzde 80'e geriledi.2004 yılında Wakefield'in orjinal çalışmasının altında yatan bazı gerçekler gün ışığına çıktı. 2010 yılında Lancet dergisi kamuoyuna bir açıklama yaparak etik dışı uygulamalar ve sonuçların çarptırılması nedeniyle makaleyi yayından çektiğini açıkladı.