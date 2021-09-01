FONDAŞ MEDYA 'DUA'DAN RAHATSIZ OLDU

Her fırsatta başörtüsü ve sakal üzerinden İslam'ı hedef alarak 'laiklik' bahanesine sarılan CHP yandaşı medya töreni haberleştirirken bu kez de Yargıtay Başkanının 'cübbesi' üzerinden İslam'ı hedef aldı.

Akarca'nın duaya cübbesi ile eşlik etmesinden rahatsız olan T24 ve Cumhuriyet laikliğin arkasına saklanarak yine algı kokan başlıklarla töreni haberleştirdi.