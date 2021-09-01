Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
DUALARLA AÇILDI
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açılış töreninde dua okudu. Erbaş, "Bu eserin açılışını besmeleyle gerçekleştiriyoruz. Hayırlı ve mübarek eyle Allah'ım, bereketli eyle Allah'ım" ifadelerine yer verdi.
Erbaş'a dua esnasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca da eşlik etti.
FONDAŞ MEDYA 'DUA'DAN RAHATSIZ OLDU
Her fırsatta başörtüsü ve sakal üzerinden İslam'ı hedef alarak 'laiklik' bahanesine sarılan CHP yandaşı medya töreni haberleştirirken bu kez de Yargıtay Başkanının 'cübbesi' üzerinden İslam'ı hedef aldı.
Akarca'nın duaya cübbesi ile eşlik etmesinden rahatsız olan T24 ve Cumhuriyet laikliğin arkasına saklanarak yine algı kokan başlıklarla töreni haberleştirdi.