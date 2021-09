ALTUN'DAN GÖNDERME

İletişim Başkanı Fahrettin Altun duadan rahatsız olan muhalefete Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir fotoğrafı ile göndermede bulundu.

Atatürk'ün ve Başkan Erdoğan'ın dua ettikleri fotoğrafları paylaşan Altun, "How it started. How it's going…" ( Nasıl başladı. Nasıl gidiyor...) ifadelerini kullandı.