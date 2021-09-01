Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.09.2021 23:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.09.2021 00:15
    ABONE OL

    Muhalefetin ‘dua’ rahatsızlığı! Cumhuriyet, T24, İsmail Saymaz ve Merdan Yanardağ! Bahaneleri Yargıtay Başkanının cübbesi…

    Fondaş medya 28 Şubat zihniyetini devam ettiriyor. Buldukları her fırsatta ‘laiklik’ bahanesiyle İslam’a saldıran CHP’ye yakın yayın organları yine sahneye çıktı. Başkan Erdoğan’ın da katıldığı Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti. Duaya Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca da katıldı. Muhalif isimler İsmail Saymaz, Merdan Yanardağ ve Cumhuriyet ile T24, Akarca’nın üzerinde cübbe ile dua etmesini hedef aldı.

    takvim.com.tr
    Cumhuriyet ve T24’ün ‘dua’ rahatsızlığı!

    Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

    DUALARLA AÇILDI
    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açılış töreninde dua okudu. Erbaş, "Bu eserin açılışını besmeleyle gerçekleştiriyoruz. Hayırlı ve mübarek eyle Allah'ım, bereketli eyle Allah'ım" ifadelerine yer verdi.

    Erbaş'a dua esnasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca da eşlik etti.

    FONDAŞ MEDYA 'DUA'DAN RAHATSIZ OLDU
    Her fırsatta başörtüsü ve sakal üzerinden İslam'ı hedef alarak 'laiklik' bahanesine sarılan CHP yandaşı medya töreni haberleştirirken bu kez de Yargıtay Başkanının 'cübbesi' üzerinden İslam'ı hedef aldı.

    Akarca'nın duaya cübbesi ile eşlik etmesinden rahatsız olan T24 ve Cumhuriyet laikliğin arkasına saklanarak yine algı kokan başlıklarla töreni haberleştirdi.

        Cumhuriyet, "Büyük tepki çekti. Yargıtay Başkanı Akarca, cübbesi ile dua etti" ifadeleriyle haberini okuyucularına servis ederken T24 de "Yargıtay'ın yeni binası, adli yıl başlangıcında açıldı: Diyanet İşleri Başkanı'nın duasına, Yargıtay Başkanı cübbesiyle eşlik etti" ifadelerini kullandı.

        SAYMAZ VE YANARDAĞ DA KATILDI
        'Dua'dan rahatsız olanlar kervanına CHP yandaşı İsmail Saymaz ve Merdan Yanardağ da katıldı.

        Twitter'dan paylaşım yapan Saymaz, "Fotoğraf bugün yeni adli yılın açılışında çekildi. Halbuki devletin dini adalettir. Adalet kalmayınca… Laikliğin ruhuna Fatiha okunuyor. Sanıyorlar ki Türkiye din devleti olursa huzur bulacağız. Afganistan'dan kaçanlardan bile ibret almıyorlar. Türkiye, nüfusu çoğunlukla müslüman olduğu için değil, dünyadaki müslümanların biricik laik demokratik hukuk devleti olduğu için insanlık aleminde muteberdir." ifadeleriyle laikliğin arkasına saklandı.

        Katıldığı programda açıklamalarda bulunan Merdan Yanardağ ise "Dinle olmaz bu iş. Binanın açılışının duası gibi sunulmaya çalışılıyor. Ya böyle bir Türkiye, böyle bir dünya yok. Böyle bir Türkiye olamaz. Bu Orta Çağ ritüelidir. Bu tören bir Orta Çağ seremonisidir." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

        İslam'a ve Müslümanlara olan nefretlerini açıktan yazamayan bu zihniyet yine 28 Şubat döneminde olduğu gibi laikliğin arkasına saklanarak utanç manşetlerine imza atmaya devam ediyor.

            ALTUN'DAN GÖNDERME
            İletişim Başkanı Fahrettin Altun duadan rahatsız olan muhalefete Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir fotoğrafı ile göndermede bulundu.

            Atatürk'ün ve Başkan Erdoğan'ın dua ettikleri fotoğrafları paylaşan Altun, "How it started. How it's going…" ( Nasıl başladı. Nasıl gidiyor...) ifadelerini kullandı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
            Haberler Güncel Muhalefetin ‘dua’ rahatsızlığı! Cumhuriyet, T24, İsmail Saymaz ve Merdan Yanardağ! Bahaneleri Yargıtay Başkanının cübbesi…
                SON DAKİKA