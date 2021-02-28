Milletin iradesine darbe! İşte 28 Şubat'ın utanç manşetleri!
28 Şubat 1997'de Milli Güvenlik Kurulu, skandal kararlar alarak Türkiye'nin seçilmiş hükümetine el çektirdi. Başörtülü kızların eğitim haklarının ellerinden alındı, ordu ve bürokrasi merkezli yürütülen darbe, vatandaşları da hedef alarak Türkiye'deki sivil hayata da müdahale etme sürecini başlattı. Tarihe kara bir leke olarak geçen ve postmodern darbe olarak anılan 28 Şubat'ta dönemin medyası tarafından işte bu manşetlerle destek verilmişti.
28.02.2021 16:01
- Son Güncelleme: 28.02.2021 16:01
28 ŞUBAT SÜRECİ
28 Şubat süreci, Necmettin Erbakan'ın başbakan, Tansu Çiller'in dışişleri bakanı olduğu 28 Şubat 1997'de olağanüstü toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonucu açıklanan kararlarla başlayan ve irticaya karşı başlatıldığı iddia edilen, ordu ve bürokrasi merkezli postmodern darbeye giden süreçti.