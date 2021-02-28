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Milletin iradesine darbe! İşte 28 Şubat'ın utanç manşetleri!

28 Şubat 1997'de Milli Güvenlik Kurulu, skandal kararlar alarak Türkiye'nin seçilmiş hükümetine el çektirdi. Başörtülü kızların eğitim haklarının ellerinden alındı, ordu ve bürokrasi merkezli yürütülen darbe, vatandaşları da hedef alarak Türkiye'deki sivil hayata da müdahale etme sürecini başlattı. Tarihe kara bir leke olarak geçen ve postmodern darbe olarak anılan 28 Şubat'ta dönemin medyası tarafından işte bu manşetlerle destek verilmişti.

28.02.2021 16:01 - Son Güncelleme: 28.02.2021 16:01
Milletin iradesine darbe! İşte 28 Şubat'ın utanç manşetleri!

28 Şubat postmodern darbesinin üzerinden 24 yıl geçti. Türkiye tarihinde kara bir leke olan bu süreçte gazeteler de bu süreçte etkin şekilde kullanılmış adeta olacaklar için zemin hazırlamıştı.

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Milletin iradesine darbe! İşte 28 Şubat'ın utanç manşetleri!

28 ŞUBAT SÜRECİ
28 Şubat süreci, Necmettin Erbakan'ın başbakan, Tansu Çiller'in dışişleri bakanı olduğu 28 Şubat 1997'de olağanüstü toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonucu açıklanan kararlarla başlayan ve irticaya karşı başlatıldığı iddia edilen, ordu ve bürokrasi merkezli postmodern darbeye giden süreçti.

Milletin iradesine darbe! İşte 28 Şubat'ın utanç manşetleri!

Türkiye siyasi tarihine geçen kararlar ve bu kararların uygulanması sırasında Türkiye'de siyasi, idari, hukuki ve toplumsal alanlarda yaşanan değişimlere neden olan bir süreçte yaşananlar, post-modern darbe olarak da adlandırılmıştır.

Milletin iradesine darbe! İşte 28 Şubat'ın utanç manşetleri!

NASIL VE KİME KARŞI?
Bu dönem, başta muhafazakar kesime karşı başörtüsü yasağı gibi ayrımcı uygulamalara ve insan hakları ihlallerine sahne olmuş, başörtülü öğrenciler okullardan atılmış, ikna odaları kurulup başlarını açmaları için zorlanmış ve çok sayıda kamu personeli işinden atılmıştır.

Milletin iradesine darbe! İşte 28 Şubat'ın utanç manşetleri!

"İrticayla mücadele eylem planı" ile anılan bu süreçte verilen kararların ve yaptırımların uygulanıp uygulanmadığı denetlemek için Çevik Bir öncülüğünde Batı Çalışma Grubu kurulmuştu.