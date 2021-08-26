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    İngiliz yetkililer, Toyota cipin diplomatik bir araç olduğu için uçakla taşındığını söyledi!

    İngilizler, Afganistan’dan kargo uçağı ile insanların arasında cip bile tahliye etti. Türkiye’nin ise Koca Yusuf ile konforlu yolculuğu, farkı gözler önüne serdi.

    CIP tahliye!

    Afganistan'dan tahliyeler için 31 Ağustos'a kadar süre tanındı. Tüm ülkeler, Taliban'dan kaçanları kurtarmak için adeta yarıştı. İngiltere, 4 bin vatandaşını tahliye etmek için sürenin uzatılması çağrısı yaptı.

    Ancak önceki gün kargo uçağında insanların arasında zırhlı bir aracın da olduğunu görenler, şok yaşadı. Binlerce çaresiz Afgan'ın Kabil Havaalanı dışında çaresiz beklerken bu görüntü, büyük tepki topladı. Türkiye'nin ise Uçan Kalesi Koca Yusuf ile vatandaşlarımızı Kabil'den konforlu bir şekilde taşıma görüntüleri, büyük taktir topladı.

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    Haberler Güncel İngiliz yetkililer, Toyota cipin diplomatik bir araç olduğu için uçakla taşındığını söyledi!
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