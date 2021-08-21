Yuh artık! İnsanlık ölmüş

Taliban'dan kaçmak için kendilerini ABD uçağına bağlayan ve kalkıştan hemen sonra metrelerce yükseklikten yere düşerek can veren Afganlar, tişört oldu!

alihsiz Afganlar'ın siluetlerinin resmedildiği en az 6 çeşit tişört, ABD'de internetten satışa sunuldu. Üzerinde 'Kabul Skydiving Club Est. 2021' (Kabil Atlama Kulübü 2021'de Kuruldu) yazısı yer alan tişörtler, kısa sürece binlerce alıcı buldu. Bu skandalı görenler, tepkilerini ortaya koydu. Tişörtlerin satışa sunulduğu online alışveriş platformuna 'bu satışı durdurun' çağrısında bulundu. Tepkiler üzerine ETSY sitesi, "Üzgünüz, bu ürün ve mağaza şu anda kullanılamıyor" mesajıyla satışı durdurduğunu duyurdu.