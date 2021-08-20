Küstahlığın kitabını yazdılar: Uçaktan düşen Afganlar ABD'de tişört oldu!





SOSYAL MEDYADA BÜYÜP TEPKİ ÇEKTİ

Söz konusu tişörtün üzerinde 'Kabul Skydiving Club Est. 2021' (Kabil Atlama Kulübü 2021'de Kuruldu) yazısı yer alıyor. Kısa sürede yayılan görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Söz konusu görüntüler binlerce kişi tarafından paylaşıldı, ve bir o kadar da yorum yapıldı.



BU SATIŞI DURDURUN

Binlerce kullanıcı bu girişimi eleştirirken, tişörtlerin satışa sunulduğu online alışveriş platformuna da 'bu satışı durdurun' çağrısı yapıldı.