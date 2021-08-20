Küstahlığın kitabını yazdılar: Uçaktan düşen Afganlar ABD'de tişört oldu!

Taliban'ın yönetime geçmesinin ardından Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'ndan kalkan tahliye uçağının kanat ve iniş takımlarına, ülkeyi terk etmek isteyen Afganlar tırmanmıştı.
Uçağa tutunarak kaçmaya çalışanlar yere çakıldı
İnsanlık ayıbı! Uçaktan düşen Afganlar ABD'de tişört oldu!
Kalkıştan kısa süre sonra uçaktan düşenleri gösteren görüntüler, dünya kamuoyunda infialle karşılanmıştı.
ÖLÜMDEN GELİR ELDE EDEN DÜZEN
Saniye saniye kaydedilen o anlar dünyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Ancak görünen o ki milyonların yüreğini burkan o anlar kimileri için bir kazanç kapısına dönüştü.
İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULDU
New York Post'ta yer alan habere göre, talihsiz Afganların siluetlerinin resmedildiği tişört, ABD'de internetten satış yapan bir platform üzerinden satışa sunuldu.