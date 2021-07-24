İBB'nin cankurtaranları dehşet saçtı: A Haber ekibi çirkin bir saldırıya uğradı

İstanbul Şile'de yüzmek için denize giren 5 kişi kayboldu. Daha sonrasında 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 1 kişi kurtarıldı.

Denizde kaybolanları haber yapmak için olay yerine giden A Haber ekibi ise çirkin bir saldırıya uğradı.

Muhabir Çağdaş Evren Şenlik, "Cankurtaranların şefi olduğunu düşündüğümüz bir kişi 'Burada kimse A Haber'e röportaj vermeyecek, bu namussuzlarla konuşanın ben burada hesabını keserim' dedi" ifadelerini kullandı.

Muhabir Mehmet Karataş, ise "İBB çalışanı 5-6 cankurtaran iki arkadaşımızı tekme tokat dövmüşler" diye konuştu. Kameraman Ayhan Arıtürk de, "Ekipmanlarımızı parçaladılar" dedi.