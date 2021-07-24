Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İBB'nin cankurtaranları dehşet saçtı: A Haber ekibi çirkin bir saldırıya uğradı

    İstanbul Şile'de yüzmek için denize giren 5 kişi kayboldu. Daha sonrasında 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 1 kişi kurtarıldı. Denizde kaybolanları haber yapmak için olay yerine giden aHaber ekibi ise çirkin bir saldırıya uğradı.

    A Haber ekibine iğrenç saldırı

    İstanbul Şile'de yüzmek için denize giren 5 kişi kayboldu. Daha sonrasında 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 1 kişi kurtarıldı.

    Denizde kaybolanları haber yapmak için olay yerine giden A Haber ekibi ise çirkin bir saldırıya uğradı.

    Muhabir Çağdaş Evren Şenlik, "Cankurtaranların şefi olduğunu düşündüğümüz bir kişi 'Burada kimse A Haber'e röportaj vermeyecek, bu namussuzlarla konuşanın ben burada hesabını keserim' dedi" ifadelerini kullandı.

    Muhabir Mehmet Karataş, ise "İBB çalışanı 5-6 cankurtaran iki arkadaşımızı tekme tokat dövmüşler" diye konuştu. Kameraman Ayhan Arıtürk de, "Ekipmanlarımızı parçaladılar" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'ye 'Maraş' tepkisi!
    Haberler Güncel İBB'nin cankurtaranları dehşet saçtı: A Haber ekibi çirkin bir saldırıya uğradı