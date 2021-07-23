Şile'de İBB'ye bağlı cankurtaranlar tarafından darbedilen A Haber ekibi yaşadıklarını anlattı: Dakikalarca tekmelediler

İstanbul Şile'de yüzmek için denize giren 5 kişi kayboldu. Daha sonrasında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine denizde kaybolanları haber yapmak için giden A Haber ekibi ise çirkin bir saldırıya uğradı.

A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ve A Haber kameramanı Ayhan Arıtürk yaşadıklarını anlattı.

Çağdaş Şenlik, "Yaklaşık iki gündür kameraman arkadaşım Ayhan ile beraber Şile'de kayıp vakalarını çekiyoruz. İki gündür Ayhan ile 07.00-19.00 saatleri arasında haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Bugün saat 11.00'de tekrar yayınımız vardı. Kayıp gençlerle ilgili bir canlı yayın gerçekleştirecektik. Ayazma Plajı'na giriş yaptık. Giriş yaptığımızda, bizimle birlikte pek çok ulusal medyanın orada olduğunu gördük.

"BİZİ GÖRÜR GÖRMEZ KENDİ ARALARINDA İLETİŞİME GEÇTİLER"

En son biz giriş yaptık. Orada bulunan cankurtaranlar bizi görür görmez kendi aralarında iletişim haline geçmeye başladılar. Bir kargaşa çıktı. Daha sonra biz Ayhan'la yerimizi aldık. Daha sonra Ayhan kamerasını açtı, canlı yayın cihazını hazırladı. Ben de yayına tam hazırlanmıştım. 'Cankurtaranların şefi' olarak adlandırdığımız, emniyetteki ifademizde de öyle yer verdik. Bir anda 'A Haber asla burada yayın yapamaz. A Haber'e hiçbir cankurtaran röportaj vermeyecek. Verenin ümüğünü sıkarım' şeklinde tehditvari bir konuşma yaptı. Elbette biz aldırmadık. Ayhan'ı sakin olması konusunda uyardım. Daha sonra o bahsettiğim kişi Ayhan'a dönerek pek çok hakarette bulundu. Artık biz de bunu kaldıramadık." ifadelerini kullandı.

"DEFALARCA TEKMELEDİLER"



Şenlik şunları söyledi;

Ayhan yere düşmeden önce kafama iki darbe alıp ensemden yere yatırılmıştım. Kendimi oradan çıkartıp uzaklaştırdım. Soluma döndüğümde Ayhan'ı yerde gördüm, daha sonra bana vurmaya çalışanlar Ayhan'a yöneldi. Dakikalarca tekmelediler. Acımasızca, insafsızca… 3 sivil polis bizi oradan çıkarttı. Karakola gittik. İfademizi yazdık, tutanağı tutturduk. Öncesinde hastaneye gittik. Ayhan'ın sırt ve bel bölgesinde darp izlerine rastlandı. Benim de kafatasımın arkasında tomografi sonucu ortaya çıkan bir darp var.

"BİZE HAKARET ETTİ, TEKMEYLE KARŞILIK VERDİ"

A Haber kameramanı Ayhan Arıtürk ise şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle biz oraya sadece haber için gittik. Zaten bir anda ne olduğunu anlamadık. Daha sonra bize hakaret etti. 'Sen bana nasıl böyle bir ithamda bulunursun' diyerek karşılık verdi. Daha sonra şahıs üzerime yürüyerek yumruk salladı. Daha sonra ben oradan geri çekildim. Bana tekmeyle karşılık verince ekipmanların ağırlığıyla birlikte kendimi yerde buldum. Zaten daha sonra en az hasarla oradan çıkmayı düşünerek kendimi korumaya aldım. Daha sonra oradaki basın mensuplarımız yetişmeye çalıştı. Polisler olaya müdahale edip bizi oradan uzaklaştırdılar."