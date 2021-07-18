Turkcell, Vodafone, Türk Telekom bayramda ücretsiz 1-10-2 GB internet alma kampanyaları! Bedava internet nasıl alınır?

Bayramda hediye internet nasıl alınır? Ücretsiz bir şekilde ve uygun fiyattaki kampanyalardan yararlanmak için haberimizi okuyabilirsiniz. Bedava internet, GSM operatörleri tarafından abonelerine belli uygulamaları kullanmaları sonucunda ya da özel günlerde sunulan ücretsiz internet paketleridir. Bu bedava internet paketlerine sahip olmak ve internet kazanmak için GSM operatörlerine ait olan uygulamaları kullanmak gerekmektedir. Ama özel günlerde hediye edilen bedava internet paketleri için herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur, GSM operatörleri tarafından otomatik olarak bedava internet yüklenmektedir. Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell 1 GB, 10 GB ve 2 GB aylık, haftalık, günlük ücretsiz armağan internet kampanyaları detayları haberimizde...
TURKCELL KURBAN BAYRAMI BEDAVA İNTERNET KAMPANYASI VAR MI?
Turkcell ücretsiz internet kampanyası olarak sunduğu tarife mevcut olan tarifelerden biraz daha uygun haliyle müşterilerle buluşacak. Bu paketin bayrama özel bir indirimi bulunuyor. Hediye kampanyalarına erişmek için Turkcell resmi internet sitesi üzerinden ve mobil uygulamasından kampanyalar bölümüne giriş yapıp internet kampanyaları menüsüne tıklamak gerekmektedir. Cepte Modem 10 GB ücretsiz internet kampanyası kapsamında Süper Online Fiber müracaatı yaparak aboneliğini başlatan şahıslara Hotspot tarafında geçerli ücretsiz 10 GB armağan internet verilecek.
VODAFONE KURBAN BAYRAMI BEDAVA İNTERNET KAMPANYASI VAR MI?
Bayrama özel olarak ücretsiz internet kampanyası arayan müşterilerine Vodafone Hediye Çarkı programı üzerinden fırsat sunacak. Çarkı çeviren şahıslar 50 GB'a kadar ücretsiz internet kazanma olanağı elde eder iken aynı vakitte alış veriş armağan çeki, indirim kuponu ve ücretsiz konuşma gibi fırsatlar elde edecek.