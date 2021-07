Son dakika: Fethiye'de korku dolu anlar: Tur teknesi battı 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Olaya ilişkin açıklama yapan Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, Kazada can kaybı yaşanmadığını belirtti. Fırat "Teknenin ön tarafında bir kırılma oluyor ve tekne parçalanıyor. Şu an can kaybımız yok ama bir evladımızın durumu ağır. Hastaneye de geçip yaralılarımızın durumunu takip edeceğiz." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN