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    • 03.07.2021 18:41
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    Son dakika: Fethiye'de korku dolu anlar: Tur teknesi battı 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

    Son dakika haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde günübirlik tur teknesi battı. 37 yolcu 3 mürettebatın bulunduğu teknedeki yolculardan 1'i çocuk 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

    Fethiye'de korku dolu anlar

    Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında turdan dönüp Ölüdeniz sahiline yaklaşan tekne şu anda henüz bilinmeyen bir nedenle aniden su alıp batmaya başladı.

    Kısa sürede sulara gömülen teknedeki 37 yolcu ve 3 mürettebattan 1'i çocuk üç kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.


    Olaydan sonra kısa sürede bölgeye gelen kurtarma ve sağlık ekipler çalışma başlattı.

    Olaya ilişkin açıklama yapan Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, Kazada can kaybı yaşanmadığını belirtti. Fırat "Teknenin ön tarafında bir kırılma oluyor ve tekne parçalanıyor. Şu an can kaybımız yok ama bir evladımızın durumu ağır. Hastaneye de geçip yaralılarımızın durumunu takip edeceğiz." dedi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Fethiye'de korku dolu anlar: Tur teknesi battı 1'i çocuk 3 kişi yaralandı