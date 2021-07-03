Çılgın proje Kanal İstanbul, Türkiye düşmanlarını çıldırttı!

'ÇIlgın Proje' Kanal İstanbul için ilk köprünün temelleri atıldı. Türkiye düşmanları çıldırdı! Alman basını çevre katliamı, İngiliz merkezli The Guardian ise "Çılgın fikir" diyerek projeyi karalamaya çalıştı. Şimdi de Fransız basını rol aldı.

France 24, önceki gün "Türkiye'nin tartışmalı Kanal İstanbul projesi" başlıklı haber yaptı. 200'ün üzerindeki bilim insanının çalışmasına aldırmadı. Şu değerlendirmeleri yaptı: Kanal, ormanlık bir alana kazılacak. Kanal İstanbul 'sifon' görevi görecek, Karadeniz'in kirli suyu Akdeniz'e ulaşacak.

13 KAT DAHA GÜVENLİ

Başkan Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri projesinin üçüncüsünde gençlerle bir araya geldi. "Kanal İstanbul'dan geçişler, Boğaz'a göre 13 kat daha güvenli olacak. Boğaz'ı kapatamayacağımıza göre, artan trafik için elimizdeki tek koz Kanal İstanbul" dedi.