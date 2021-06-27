Türkiye'nin çılgın projesi Kanal İstanbul dünya basınında!

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Maliye Bakanı Lütfi Elvan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Ak Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da katıldı.