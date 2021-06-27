Türkiye'nin çılgın projesi Kanal İstanbul dünya basınında!
Kanal İstanbul için ilk köprünün temeli Başkan Erdoğan'ın katılımıyla atıldı. Törende konuşan Erdoğan, "Kanal İstanbul'u İstanbul'un geleceğini kurtaracak bir proje olarak görüyoruz. Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz" dedi. Türkiye'nin çılgın projesi Kanal İstanbul, dünya manşetlerini de süsledi. İşte dünya basınında Kanal İstanbul…
27.06.2021 11:30
- Son Güncelleme: 27.06.2021 11:30
Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Maliye Bakanı Lütfi Elvan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Ak Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da katıldı.