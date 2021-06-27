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Türkiye'nin çılgın projesi Kanal İstanbul dünya basınında!

Kanal İstanbul için ilk köprünün temeli Başkan Erdoğan'ın katılımıyla atıldı. Törende konuşan Erdoğan, "Kanal İstanbul'u İstanbul'un geleceğini kurtaracak bir proje olarak görüyoruz. Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz" dedi. Türkiye'nin çılgın projesi Kanal İstanbul, dünya manşetlerini de süsledi. İşte dünya basınında Kanal İstanbul…

27.06.2021 11:30 - Son Güncelleme: 27.06.2021 11:30
Türkiye'nin çılgın projesi Kanal İstanbul dünya basınında!

Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü temel atma töreni dün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Tören alanına helikopterle gelen Başkan Erdoğan vatandaşlar tarafından karşılandı.

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Türkiye'nin çılgın projesi Kanal İstanbul dünya basınında!

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Maliye Bakanı Lütfi Elvan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Ak Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da katıldı.

Türkiye'nin çılgın projesi Kanal İstanbul dünya basınında!

Kanal İstanbul'un temel atma töreni, dünya medyasında da geniş yer buldu. Al Jazeera, Bloomberg, The National, Saudi Gazette, Al Arabiya ve Haaretz gibi gazeteler ve haber siteleri, temel atma törenine geniş yer verdi.

Türkiye'nin çılgın projesi Kanal İstanbul dünya basınında!

Riyad merkezli televizyon ve haber kalanı Al Arabiya'nın İngilizce servisi, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul'un yapımında ilk adımı attı. Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı'ndaki deniz trafiğini rahatlatacak."ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çılgın projesi Kanal İstanbul dünya basınında!

Al Jazeera ise Başkan Erdoğan'ın tarihi açılıştaki sözlerini yazdı ve "Bugün Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz" ifadelerine yer verdi. Haberde, "Erdoğan, Cumartesi günü Sazlıdere Köprüsü'ndeki çığır açan temel atma töreninde konuştu denildi.