Yazın gelmesiyle Ege ve Akdeniz kıyıları hareketlendi. Muğla Marmaris'teki Kumlubük Koyu ise skandalla gündeme geldi! Robinson R66 tipi helikopter, pazar günü 5 yıldızlı otele ait sahile indi! Pilotun, otelin yanındaki yat kulübüne müşteri getirdiği söylendi. Bereket Enerji'de kayıtlı helikopterin, iki yıl önce VAV Teknoloji Bilişim Sanayi Ve Ticaret AŞ'ye satıldığı belirlendi.

Dün ise VAV Teknoloji'nin sahibi Temel Akçay helikopteri kendisinin kullandığını söyledi. "Ben ve kardeşim Türkiye'nin 6 sivil helikopter pilotlarından ikisiyiz. Eşim Nilüfer, Türkiye'nin ikinci kadın ultra light uçak pilotu. O gün bildirdiğimiz koordinatlar çerçevesinde iniş yaptık. Pilot Tuna Kaptan'ın teknesinde kahvaltı yapmaya gitmiştik" dedi.

UÇUŞ PLANINA UYULMADI



Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlattı. "Helikopter, uçuş planında belirtilen koordinata iniş yapmadı. Burada suç sahile inmesi değil, uçuş planına riayet edilmemesidir" denildi.