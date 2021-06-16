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    sahibi y, eşiyle helikopterine atladı! 'teki halk plajına iniş yaptı

    sahibi y, eşiyle helikopterine atladı! ’teki halk plajına iniş yaptı. Büyük tepki topladı. Kendisini şöyle savunmaya kalktı: Arkadaşımıza kahvaltıya gittik.

    Havan batsın!

    Yazın gelmesiyle ve kıyıları hareketlendi. 'teki Kumlubük Koyu ise skandalla gündeme geldi! tipi helikopter, pazar günü 5 yıldızlı otele ait sahile indi! Pilotun, otelin yanındaki yat kulübüne müşteri getirdiği söylendi. 'de kayıtlı helikopterin, iki yıl önce Sanayi Ve Ticaret AŞ'ye satıldığı belirlendi.

    Dün ise 'nin sahibi y helikopteri kendisinin kullandığını söyledi. "Ben ve kardeşim 'nin 6 sivil helikopter pilotlarından ikisiyiz. Eşim Nilüfer, Türkiye'nin ikinci kadın ultra light uçak pilotu. O gün bildirdiğimiz koordinatlar çerçevesinde iniş yaptık. Pilot 'ın teknesinde kahvaltı yapmaya gitmiştik" dedi.

    UÇUŞ PLANINA UYULMADI


    Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlattı. "Helikopter, uçuş planında belirtilen koordinata iniş yapmadı. Burada suç sahile inmesi değil, uçuş planına riayet edilmemesidir" denildi.

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