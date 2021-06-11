Oltaya gelmeyin

Siber hırsızlığın boyutu her geçen gün artarken, dolandırıcılar verilerimizi ele geçirmek için her yolu deniyor. Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, yeni yöntemleri şöyle sıraladı:

ŞARJ MAKİNELERİNE DİKKAT:

Şarj makineleri sadece telefonu şarj etmiyor olabilir. İçerisine para atıp telefon şarjı için kullanılan bu cihazlar hackerlar tarafından tüm veriyi kopyalamak için kullanılabiliyor.

WIFI OYUNU:

Ücretsiz wifi olarak gördüğünüz bağlantı hackera ait olabilir.

BİLET FOTOĞRAFI PAYLAŞMAYIN:

Seyahat biletlerinin özellikle barkod kısımları sosyal medyada paylaşılmamalı.

KİRALIK ARAÇTAKİ TEHLİKE:

Kiralık araçlara telefon senkronizasyonu yapılması sürüş konforunu artırıyor. Ama birçok araçta senkronize edilen kişisel veriler araç bilgisayarlarında kalıyor. Bunları mutlaka silin.

TATİL HAYAL OLMASIN

Osman Demircan, her yıl binlerce insanın sahte tatil siteleri üzerinden dolandırıldığını belirterek, şu uyarıları yaptı: "Sahte siteler gerçek şirketlerin logoları kullanılarak hazırlanıyor ve yüzde 70'lere varan kampanyalarla vatandaşların dikkatini çekiyor. Firmaları arayarak kampanyaların doğruluğunu teyit edin."