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    'da müsilaj seferberliği! 7 ilde eş zamanlı temizlik...

    Müsilaj, denizlerin ölümüne yol açtı. Son olarak ’nde ortaya çıktı. Denizin üstünü ve altını sardı. ise ulusal bir seferberliğe imza attı. 7 ilde eş zamanlı başlatılan temizlik ile beyaz tehlikeye savaş açtı.

    Altı üstü felaket

    Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili bir cennetti. İstanbul'un nazar boncuğu Marmara Denizi'ne ise nazar değdi... Deniz salyası yani müsilaj, yedi tepeli şehrin sularını hapsetti! Kıyıları etkisi altına alan bu beyaz tehlike, denizdeki canlıları tehdit etti. Türkiye ise Marmara Denizi'ni kurtarmak için el ele verdi.



    Marmara Denizi Eylem Planı hayata geçti. Dün, Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilde büyük bir temizlik seferberliğine gidildi. Sabah saatlerinde başlayan temizlik çalışmalarına bin personel destek verdi.




    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugün dünyanın eşsiz harikalarından Marmara Denizi için İstanbul'dayız. Marmara'ya kıyısı olan 7 ilimizde müsilaja karşı birlik olmak için buradayız. Marmara bütün dünyanın gözbebeği. Türkiye'nin kalbi burada. Hep birlikte Marmara hepimizin diyoruz. Balıklarımızı, deniz canlılarımızı tehdit eden müsilajı ortadan kaldırmak için Türkiye'nin en büyük deniz temizliği hareketini hep birlikte başlatıyoruz" dedi.



    Marmara'ya dalan dalgıçların yüzündeki ifade, felaketin boyutunu gözler önüne serdi.



        DİPTE GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR
        Deniz salyası de denilen müsilaj, yüzeyden metrelerce derindeki canlılara da hayat hakkı tanımıyor.

        Müsilajın su altındaki etkilerini görüntüleyen dalgıçlar, yukarıya çıktıklarında tek bir şey söylüyor: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor.



        ABD BASINI TAKİPTE
        Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj, yabancı basının da gündemindeydi. ABCnews isimli haber sitesi, İstanbul Boğazı'nı görüntüledi. "Türkiye'nin denizleri boğuluyor" dedi.



        KORKUTAN GÖRÜNTÜ
        Bursa'da         görevli diş hekimi Alper Altay, teknesinden müsilajın yoğunluğunu böyle görüntüledi. Üzerine bastığı beyaz örtünün adeta bir beton gibi asla esnemediğini dile getirdi. "Gerçekten çok üzücü ve çok hayal kırıklığına uğratıcı bir durum bizim için" dedi.

        TEHLİKE ÇOK DERİN
        Dalış eğitmeni Sait Gürer, İzmit Körfezi'ndeki müsilaj çalışmalarına katıldı. Denizin dibine daldı. Yaşanan çevre felaketini şöyle anlattı: Bir felaket bu. Yukarıdaki müsilajın aynısı yaklaşık 25 metre derinlikte görülüyor. Sanki bir bulutun içerisinde gidiyoruz. Canlıların üzeri müsilaj kaplı. Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor.
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