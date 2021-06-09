Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili bir cennetti. İstanbul'un nazar boncuğu Marmara Denizi'ne ise nazar değdi... Deniz salyası yani müsilaj, yedi tepeli şehrin sularını hapsetti! Kıyıları etkisi altına alan bu beyaz tehlike, denizdeki canlıları tehdit etti. Türkiye ise Marmara Denizi'ni kurtarmak için el ele verdi.







Marmara Denizi Eylem Planı hayata geçti. Dün, Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilde büyük bir temizlik seferberliğine gidildi. Sabah saatlerinde başlayan temizlik çalışmalarına bin personel destek verdi.