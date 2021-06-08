SON DAKİKA: Deniz salyasına karşı temizlik seferberliği resmen başladı!

Marmara Denizi'nde görülen müsilajı (deniz salyası) temizleme çalışmaları, İstanbul Caddebostan Sahili'nde başlatıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında alınan kararların hayata geçirilmesi için kamu kurumları, belediyeler, akademik çevreler ile sivil toplum kuruluşlarınca başlatılan çalışma kapsamında, denizden müsilaj toplanmaya başlandı.
Bakanlığın yanı sıra Marmara Belediyeler Birliği, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Kocaeli'de düzenlenen "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı" sonrasında açıklanan 22 maddelik eylem planının ardından Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ile genelge gönderildi.