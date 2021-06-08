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    • 08.06.2021 14:35
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    SON DAKİKA: Deniz salyasına karşı temizlik seferberliği resmen başladı!

    Son dakika haberine göre, 'nde görülen müsilajı (deniz salyası) temizleme çalışmaları, Caddebostan Sahili'nde başlatıldı. Başlatılan çalışma kapsamında, denizden müsilaj toplanmaya başlandı. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Gölcük Poyraz Limanında, müsilaj (deniz salyası) temizleme faaliyetlerine başlandığını bildirdi.

    Temizlik seferberliği resmen başladı!

    Marmara Denizi'nde görülen müsilajı (deniz salyası) temizleme çalışmaları, İstanbul Caddebostan Sahili'nde başlatıldı.



    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında alınan kararların hayata geçirilmesi için kamu kurumları, belediyeler, akademik çevreler ile sivil toplum kuruluşlarınca başlatılan çalışma kapsamında, denizden müsilaj toplanmaya başlandı.



    Bakanlığın yanı sıra Marmara Belediyeler Birliği, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Kocaeli'de düzenlenen "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı" sonrasında açıklanan 22 maddelik eylem planının ardından Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ile genelge gönderildi.

        Genelgede Türkiye'nin en büyük deniz seferberliğinin 8 Haziran Salı günü başlatılacağı kaydedildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre seferberlik, "Marmara Hepimizin" sloganıyla yürütülecek.


        EN BÜYÜK DENİZ SEFERBERLİĞİ BUGÜN BAŞLADI
        Müsilaja karşı seferberlik, "Marmara Hepimizin" sloganıyla yürütülecek.

        ÇALIŞMALAR BİRÇOK İLDE EŞ ZAMANLI YÜRÜTÜLECEK
        Temizlik çalışmaları, İstanbul'da Pendik, Kocaeli'de Karamürsel, Bursa'da Mudanya, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Tekirdağ'da da eş zamanlı yürütülecek.

            Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Gölcük Poyraz Limanında, müsilaj (deniz salyası) temizleme faaliyetlerine başlandığını bildirdi.


            MSB'den yapılan açıklamada, bugün Kocaeli Valiliği koordinesinde yapılacak müsilaj temizleme çalışmalarına da Gölcük bölgesindeki deniz temizleme araçları ve personelle destek verileceği belirtildi.



            22 MADDELİK EYLEM PLANI

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                Dünyaca ünlü web siteleri çöktü
                Haberler Güncel SON DAKİKA: Deniz salyasına karşı temizlik seferberliği resmen başladı!