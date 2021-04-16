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    Lüks paylaşım başına iş açtı: Eski eşi nafakasının 15 bin liraya çıkarılmasını istedi

    Dr. Seda Fazıl, boşandığı estetisyen eşi Dr. 'ın lüks paylaşımlarını delil gösterdi. "Kazancı çok iyi" diyerek kızı için aldığı nafakanın 15 bin liraya çıkarılmasını istedi.

    Nafakanlar bastı

    İstanbul'da Jinekolog Dr. Seda Fazıl, ünlü estetikçi Op. Dr. 'dan 2016'da boşandı. Kızı için aldığı aylık 2 bin 500 lira nafaka, bir süre önce 6 bin liraya çıktı. Bununla yetinmeyen Fazıl, 'ne 'nafaka artırımı' davası açtı.

    Dilekçede ilginç ayrıntı yer aldı: Eski eşim Berker Büyükgüral, kendisini birçok platformda, sosyal medyada estetik ve plastik cerrahi dalında uzman ve dünyaca bilinen bir doktor olarak tanıtıyor.

    Paylaştığı fotoğraflar lüks bir yaşam sürdüğünü, yurt dışı ve yurt içi tatilleri yaptığını gösteriyor. Maddi durumu çok iyi. Çocuğun aylık 6 bin TL olan nafakasının 15 bin TL'ye çıkarılmasını istiyoruz... Tanıklar için duruşma ertelendi.

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    Haberler Güncel Lüks paylaşım başına iş açtı: Eski eşi nafakasının 15 bin liraya çıkarılmasını istedi