"Lüleburgaz ciddi bir nüfus hareketliliğine sahip, iş yerlerinin bulunduğu bir yer. Emekçi kesimdeki insanlar bu süreçte işlerinden olmamak için işlerine gitmek zorundalar. Meslektaşımla görüştüğümde Kırklareli'ndeki vaka artışının büyük çoğunluğunun iş yerleri kaynaklı ve bunlarla ilişkili ev içi bulaşları olduğunu söylüyorlar.

Dolayısıyla işyerlerinde kontrollü bir şekilde mesafeye dikkat edilmezse, insanlar hala aynı yoğunluk ve tempoda çalıştırılırlarsa kaçınılmaz bir şekilde bu hastalık sayısı artacaktır."