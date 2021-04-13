2021 yılı Ramazan ayı geldi çattı, milyonlarca İslam alemi merak ettikleri pek çok sorunun cevabını öğrenmek istiyor. Ramazan orucu ibadetini bir ay boyunca yerine getirecek olan Müslüman vatandaşlar Saç boyamak orucu bozar mı? Oje sürmek, saç boyamak oruç bozan şeyler mi? Sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte Diyanet açıklaması…
SAÇ BOYAMAK, OJE SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?
Diyanet'in konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle; Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj, saç boyamak, oje sürmek ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz. Fakat¸ oje tırnak üzerinde kalıcı olup ve suyu alta geçirmediği için abdeste engeldir.
ORUCU BOZAN ŞEYLER
Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.
Oruçlu kimse diş tedavisi yaptırabilir mi?
Orucun bozulması için yeme, içme ve cinsel ilişki ya da bu anlamları ifade eden bir fiilin işlenmesi gerekir. Bu sebeple sırf dış tedavisi sebebi ile oruç bozulmaz. Tedavinin ağrısız gerçekleşmesi için yapılan enjeksiyonlar da beslenme amacı taşımadığı için orucu bozmazlar. Ancak tedavi sırasında yapılan başka işlemler sebebi ile -mesela ağız su ile çalkalanırken- boğaza su, kan veya tedavide kullanılan maddelerden biri kaçarsa oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir.