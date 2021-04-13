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    • 13.04.2021 09:34
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    Mübarek Ramazan ayı başladı ve Müslüman alemi ? Sorusuna yanıt arar oldu. 11 ayın sultanı Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar hangi durumların orucu bozduğunu merak ediyor ve kadınlar , ? Sorgulamasını sıklıkla yapıyor. Diyanet orucu bozan şeylerin neler olduğunu açıkladı, peki saç boyamak ve oje sürmek de bunlara dahil mi?

    takvim.com.tr
    Saç boyamak orucu bozar mı?

    2021 yılı Ramazan ayı geldi çattı, milyonlarca İslam alemi merak ettikleri pek çok sorunun cevabını öğrenmek istiyor. Ramazan orucu ibadetini bir ay boyunca yerine getirecek olan Müslüman vatandaşlar Saç boyamak orucu bozar mı? Oje sürmek, saç boyamak oruç bozan şeyler mi? Sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte Diyanet açıklaması…

    SAÇ BOYAMAK, OJE SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?

    Diyanet'in konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle; Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj, saç boyamak, oje sürmek ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz. Fakat¸ oje tırnak üzerinde kalıcı olup ve suyu alta geçirmediği için abdeste engeldir.

    ORUCU BOZAN ŞEYLER

    Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

    Oruçlu kimse diş tedavisi yaptırabilir mi?

    Orucun bozulması için yeme, içme ve cinsel ilişki ya da bu anlamları ifade eden bir fiilin işlenmesi gerekir. Bu sebeple sırf dış tedavisi sebebi ile oruç bozulmaz. Tedavinin ağrısız gerçekleşmesi için yapılan enjeksiyonlar da beslenme amacı taşımadığı için orucu bozmazlar. Ancak tedavi sırasında yapılan başka işlemler sebebi ile -mesela ağız su ile çalkalanırken- boğaza su, kan veya tedavide kullanılan maddelerden biri kaçarsa oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir.

        Parfüm orucu bozar mı?

        Parfüm veya kolonya kullanmak orucu bozmaz. Ramazan ayında oruç tutma vazifelerini yerine getiren kişilerin deodorant, parfüm ve kolonya kullanmaları bunları koklamaları caizdir.

        DEZENFEKTAN ORUCU BOZAR MI?

        Dezenfektanların içerisinde alkol olduğu biliniyor. Korona virüsünün yayılmasını engellemek için de ellerin sık sık yıkanması veya dezenfektan ile temizlenmesi gerekiyor.

        'Alo Fetva Hattı' görevlileri, tüketilen ve sarhoşluk veren alkolle bu alkolün karıştırılmaması gerektiğine dikkat çekerek kolonya ve dezenfektanın hijyen amaçlı kullanılmasının bir mahsuru olmadığını ifade etti.

        Diyanete göre; İspirto, kolonya vb. sıvılarla, temizlik amacıyla üretilen alkollü maddelerin içilmesi haram olmakla birlikte (Buhârî, Edep, 80; Müslim, Eşribe, 73), temizlikte kullanılmaları caizdir. Namaz kılmadan önce bu ürünlerin sürüldüğü yerlerin yıkanması da gerekmez (Kâsânî, Bedâî', V, 115; Elmalılı, Hak Dini, II, 763-764).

        Göz damlası orucu bozar mı?

        Konunun uzmanlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20'si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesâmat (gözenekler) yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla göz damlası orucu bozmaz. (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Kâsânî, Bedâî', II, 98).

        Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

        Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.
        Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).

        Ağda veya epilasyon yaptırmak oruca engel olur mu?

        Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz.
        Burada şu husus da belirtilmelidir ki, kadının erkeğe karşı avret mahalli eller, ayaklar ve yüzü hariç tüm bedenidir. Kadının kadına karşı avret mahalli, diz kapağı ile göbek arasıdır. Zaruret ve ihtiyaç olmadan bu yerlerin dışındaki bölgelerin başka kadınlara veya erkeklere gösterilmesi caiz değildir. Bu itibarla ağda veya lazerle epilasyon yaptırmak isteyen kişinin, erkek olsun kadın olsun yabancı bir kişiye avret mahallini açması helal olmadığı gibi, bu işlemi uygulayan kişinin de bu kısma bakması ve dokunması helal değildir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 187,194-195).

        Ağız spreyi kullanmak veya sakız çiğnemek oruca zarar verir mi?

        Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.
        Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 395, 396). Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.
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        Haberler Güncel Saç boyamak orucu bozar mı? Oje sürmek, saç boyamak oruç bozan şeyler mi?