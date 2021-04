Nf-5 Uçağının Teknik Özellikleri:

Uzunluk:47,2 feet

Genişlik:25,8 feet

Yükseklik:13,2 feet

Ağırlık:14689 lb

Takat:2x2925 lb

Takat:A/B 2x4300 lb

Yakıt:3964 lb

Yakıt Tipi:jp-8 / jp-4

Azami Sürat:710 knot (1315 km/saat)

G Limitleri:7,33 / -3,0

Dönüş Yarıçapı: 4800 feet / 0,82 mach / 5,5 G / 11 degrees in one second

Motor Tipi ve Gücü:2xGE J-85-CAN-15 / 2x4300 lb'dir.