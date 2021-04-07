NF5 özellikleri neler? Konya'da düşen Türk Yıldızları NF-5 uçakları özellikleri nasıl? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Gelen son dakika haberde Konya Karatay'da Konya 3. Ana Jet Üssü'nden kalkan Türk Yıldızları'na ait NF-5 akrobasi uçağı eğitim uçuşu esnasında düştüğü duyuruldu. Arama kurtarma ekipleri tarafından pilotu arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. İşte detaylar...
KONYA'DA DÜŞEN TÜRK YILDIZLARI NF-5 UÇAKLARININ ÖZELLİKLERİ NELER?
Türk Hava Kuvvetlerinde 1987'den bu yana kullanılan NF-5'ler, akrobasi çalışmaları esnasında uçuş sistemleri ve performansları sayesinde akrobasi uçuşuna en uygun uçak olarak seçilmiştir. Dünya havacılık literatürü tarandığında F-5 uçağının dizaynının, süpersonik jet uçuşuna en uygun uçak dizaynı olarak tanımlandığı görülmektedir.
Eskişehir 1'inci Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığınca, Ağustos 1993'te başlatılan proje kapsamında;
Aerodinamik sürüklemeyi arttıran chaff / flare dispanser üniteleriyle, top namluları sökülerek iptal edilmiş, bu bölgelere yapısal tadilat uygulanmıştır.
Borda paneli, pilotlara kullanım ve görüş kolaylığı sağlamak için yeniden tasarlanmıştır.
Daha iyi görüş alanı sağlamak için, kokpitte yer alan aynalar, F-4 uçaklarında kullanılan aynalarla değiştirilip, ilave bir ayna takılmıştır.
Uçağın gösteri amacıyla duman salabilmesi için, yakıt deposu olarak kullanılan kanat ucu depolarının diğer depolarla irtibatları kesilerek boya tankına dönüştürülmüş, tank içindeki boyanın egzoza pompalanabilmesi için boya tankı içine hidrolik bir pompa takılmıştır.
Uçakların gövdesi şu anki hâline boyanmıştır.