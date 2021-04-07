Türk Yıldızları Akrobasi Timi'ne tahsis edilen dokuz adet NF-5A ve bir adet NF-5B uçağında yapılan tadilat ve değişiklikler Temmuz 1994'te bitirilerek birliğine teslim edilmiştir. Yapılan tadilatlara ilave olarak, uçuş sonrası performans değerlendirmelerinin etkinliğinin arttırılması maksadıyla 2000 yılında uçaklara üç eksenli VTR (kamera kayıt sistemi) sistemi eklenmiştir. Türk Yıldızları 2010 yılından itibaren modernize edilmiş NF-5 2000 uçakları ile gösterilerini gerçekleştirmektedir. Şu anda tim görevine "10" adet NF-5A 2000 ve "6" adet NF-5B 2000 uçağı ile devam etmektedir.