Bitcoin'in kumandasını Rothschildler aldı: 90 ülkede Bitcoin'i yönetecek

Dünyada büyük bir çıkış yapan Bitcoin'in arkasındaki güç kendini gösterdi.
Rothschild ailesi, Dijital Para Fonu'nu (DPF) hayata geçirdi.
Bu yeni dönemin en önemli işareti olarak belirtildi.
Dünyada büyük bir çıkış yapan Bitcoin'in arkasındaki güç kendini gösterdi.
Rothschild ailesi, Dijital Para Fonu'nu (DPF) hayata geçirdi.
Bu yeni dönemin en önemli işareti olarak belirtildi.
Tüm ülkelerin dijital paralarının bu merkezden görüleceği, müdahale edileceğine dikkat çekildi.
Dijital Para Fonu ile ortak hareket edecek Asya Pasifik Vakfı da faaliyete geçti.
Vakıf, "Fırtınada aynı gemideyiz ve dünya yeniden huzur bulana kadar tüm üyelerimizi koruyacağız" ilkesine bağlı kalacağını bildirdi.
Ülkelerin varlık değerlerini daha da güçlü hale getirmek isteyen Asya Pasifik Vakfı'na, sadece 1 yıl içinde 90 ülkenin üye olacağı kaydedildi.
Dijital Para Fonu'nun, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile hiçbir bağının olmadığı kaydedildi.
Dijital Para Fonu'nun Bitcoin ve diğer dijital paralarla ilgili gelecek planlarının da yakında açıklanacağı ifade edildi.
Rothschild ailesinin şirketleri Rothschild&Co., HSBC Bank, Royal Bank of Scotland, Banco Santander gibi 30'a yakın kuruluşun da Dijital Para Fonu ile entegre olacağı öğrenildi.