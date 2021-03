Cumhuriyet tarihinin en geniş çaplı tahliye operasyonu olarak kayıtlara geçen süreçte 142 farklı ülkeden vatandaşların Türkiye'ye dönüşünü sağladıklarını anlatan Erdoğan, 368 hasta vatandaşı da ambulans uçakla dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye'ye getirdiklerini ifade etti.

İktidarları döneminde yaptıkları sağlık yatırımları sayesinde sağlık hizmetlerinde salgın süresince herhangi bir aksaklık yaşanmadığına dikkati çeken Erdoğan, bununla yetinmediklerini, 45 gün gibi kısa bir sürede her biri 1008 yatak kapasiteli iki büyük salgın hastanesi inşa ettiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın döneminde 2020 Aralık ayına kadar Türkiye'nin farklı şehirlerinde toplamda 16 dev yeni hastane açtıklarını, İstanbul, Konya ve Tekirdağ'daki şehir hastanelerinin özellikle Türkiye'nin sağlık altyapısını çok yüksek bir noktaya taşıdığına işaret etti.

Son bir yılda açtıkları hastaneler ve sağlık tesisleri sayesinde Türkiye'de toplam hizmet sunan sağlık tesisi sayısının son bir yılda yüzde 55 oranında artırıldığına dikkati çeken Erdoğan, hastanelerin Kovid-19 salgınıyla mücadelesi için gereken her türlü makine ve cihazların ivedilikle temin edildiğini hatırlattı.

Makine ve cihazların birçoğunun da yerli olarak üretilmeye başlandığını vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Örneğin, Kovid-19 tedavisinde özellikle yoğun bakım hastaları için hayati önem taşıyan solunum cihazında yerli üretimi gerçekleştirerek hem kendi vatandaşlarımıza hem de solunum cihazı ihtiyacı bulunan ülkelere desteğimizi gösterdik. Bu süreçte, 'Made in Türkiye' etiketli yaklaşık 4 bin ventilatör 20 ülkeye ihraç edildi. Kovid-19 ile mücadelenin olmazsa olmazı olan ve birçok ülkenin eksikliğini çektiği maske, siperlik, eldiven ve koruyucu tulum gibi malzemelerin üretimi için kamu ve özel sektörde olağanüstü gayret sarf ettik. Sağlık Bakanlığından Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde yer alan askeri fabrikalara, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki gençlik merkezlerinde yer alan gençlerimizden Milli Eğitim Bakanlığına bağlı teknik okullardaki öğrenciler ve Adalet Bakanlığı bünyesindeki iş yurtlarında çalışan tutuklu ve hükümlülere kadar her vatandaşımız, her kurumumuz adeta bir seferberlik ruhu içerisinde bu malzemelerin üretimini gerçekleştirdi. Bu devasa üretim sürecini başararak sadece ülkemizdeki ihtiyacı karşılamadık, aynı zamanda dünyanın birçok ülkesine hayati derecede önemli olan bu hijyen malzemelerini ulaştırdık."