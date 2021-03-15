



Erdoğan, geçen bir yıl içinde gelişmiş ülkeler sınıfına dahil olan Avrupa'daki bazı ülkeler ve ABD başta olmak üzere birçok ülkenin sağlık sisteminin çöktüğünü, insanların hastane koridorlarında tedavi edilmeye çalışıldığını, çoğu insanın hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Türkiye olarak bu süreçte tüm önlemleri aldıklarını, tüm çalışmaları titizlikle yerine getirdiklerini anlatan Erdoğan, dünyanın başa çıkmakta zorlandığı bu hastalıkla en modern şartlarda mücadele edecek hastaneler inşa ettiklerini belirtti.

Öncelikle salgınla mücadelede bilim temelli bir süreç yönetimini uygulamaya koyduklarını ifade eden Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulunun Türkiye'de ilk vakanın görülmesinden iki ay önce 10 Ocak 2020'de kurulduğunu, böylece konunun uzmanlarının oluşturduğu bir heyetle salgının küresel takibini ve değerlendirmesini yapmaya başladıklarına değindi.

"HER TÜRLÜ İMKANI SEFERBER ETTİK"

Hastalık seyrinin en yüksek olduğu durumlarda Bilim Kurulunun aldığı birçok tavsiye kararını hükümet olarak uygun bulduklarını ve uyguladıklarını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti: