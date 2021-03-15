Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Asrın Küresel Salgını-Türkiye'nin Koronavirüsle Başarılı Mücadelesi" adlı kitaba takdim yazısı kaleme aldı.
Türkiye olarak modern zamanlarda insanoğlunun karşılaştığı en büyük kriz olan Kovid-19 salgınıyla ilgili son derece önemli bir sınav verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yılını dolduran bu salgın sürecinin henüz tamamlanmadığını, milletin sabrı, özverisi ve inancı sayesinde önemli aşamalar katettiklerini bildirdi.
Erdoğan, geçen bir yıl içinde gelişmiş ülkeler sınıfına dahil olan Avrupa'daki bazı ülkeler ve ABD başta olmak üzere birçok ülkenin sağlık sisteminin çöktüğünü, insanların hastane koridorlarında tedavi edilmeye çalışıldığını, çoğu insanın hayatını kaybettiğini hatırlattı.
Türkiye olarak bu süreçte tüm önlemleri aldıklarını, tüm çalışmaları titizlikle yerine getirdiklerini anlatan Erdoğan, dünyanın başa çıkmakta zorlandığı bu hastalıkla en modern şartlarda mücadele edecek hastaneler inşa ettiklerini belirtti.
Öncelikle salgınla mücadelede bilim temelli bir süreç yönetimini uygulamaya koyduklarını ifade eden Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulunun Türkiye'de ilk vakanın görülmesinden iki ay önce 10 Ocak 2020'de kurulduğunu, böylece konunun uzmanlarının oluşturduğu bir heyetle salgının küresel takibini ve değerlendirmesini yapmaya başladıklarına değindi.
"HER TÜRLÜ İMKANI SEFERBER ETTİK"
Hastalık seyrinin en yüksek olduğu durumlarda Bilim Kurulunun aldığı birçok tavsiye kararını hükümet olarak uygun bulduklarını ve uyguladıklarını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:
"Durumun ciddiyetini erken bir aşamada kavramamız ve bu yönde alınan önlemler sayesinde salgının Türkiye'ye girişini mümkün mertebe geciktirebildik. Bununla birlikte, salgının ülkemize gelişinden itibaren hemen her alanda geniş kapsamlı çalışmalar yürüttük. Dünyanın birçok ülkesi maalesef salgından kırılırken biz hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki vatandaşlarımızı salgına karşı korumak için her türlü imkanı seferber ettik.
Bu bağlamda, salgının büyük korku yarattığı ve ülkelerin sağlık sistemlerinin çöktüğü günlerde yurt dışında yaşayan ve ülkesine dönmek isteyen vatandaşlarımızın tahliyelerini hiç ara vermeden gerçekleştirdik."
Cumhuriyet tarihinin en geniş çaplı tahliye operasyonu olarak kayıtlara geçen süreçte 142 farklı ülkeden vatandaşların Türkiye'ye dönüşünü sağladıklarını anlatan Erdoğan, 368 hasta vatandaşı da ambulans uçakla dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye'ye getirdiklerini ifade etti.
İktidarları döneminde yaptıkları sağlık yatırımları sayesinde sağlık hizmetlerinde salgın süresince herhangi bir aksaklık yaşanmadığına dikkati çeken Erdoğan, bununla yetinmediklerini, 45 gün gibi kısa bir sürede her biri 1008 yatak kapasiteli iki büyük salgın hastanesi inşa ettiklerini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın döneminde 2020 Aralık ayına kadar Türkiye'nin farklı şehirlerinde toplamda 16 dev yeni hastane açtıklarını, İstanbul, Konya ve Tekirdağ'daki şehir hastanelerinin özellikle Türkiye'nin sağlık altyapısını çok yüksek bir noktaya taşıdığına işaret etti.
Son bir yılda açtıkları hastaneler ve sağlık tesisleri sayesinde Türkiye'de toplam hizmet sunan sağlık tesisi sayısının son bir yılda yüzde 55 oranında artırıldığına dikkati çeken Erdoğan, hastanelerin Kovid-19 salgınıyla mücadelesi için gereken her türlü makine ve cihazların ivedilikle temin edildiğini hatırlattı.
Makine ve cihazların birçoğunun da yerli olarak üretilmeye başlandığını vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Örneğin, Kovid-19 tedavisinde özellikle yoğun bakım hastaları için hayati önem taşıyan solunum cihazında yerli üretimi gerçekleştirerek hem kendi vatandaşlarımıza hem de solunum cihazı ihtiyacı bulunan ülkelere desteğimizi gösterdik. Bu süreçte, 'Made in Türkiye' etiketli yaklaşık 4 bin ventilatör 20 ülkeye ihraç edildi. Kovid-19 ile mücadelenin olmazsa olmazı olan ve birçok ülkenin eksikliğini çektiği maske, siperlik, eldiven ve koruyucu tulum gibi malzemelerin üretimi için kamu ve özel sektörde olağanüstü gayret sarf ettik. Sağlık Bakanlığından Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde yer alan askeri fabrikalara, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki gençlik merkezlerinde yer alan gençlerimizden Milli Eğitim Bakanlığına bağlı teknik okullardaki öğrenciler ve Adalet Bakanlığı bünyesindeki iş yurtlarında çalışan tutuklu ve hükümlülere kadar her vatandaşımız, her kurumumuz adeta bir seferberlik ruhu içerisinde bu malzemelerin üretimini gerçekleştirdi. Bu devasa üretim sürecini başararak sadece ülkemizdeki ihtiyacı karşılamadık, aynı zamanda dünyanın birçok ülkesine hayati derecede önemli olan bu hijyen malzemelerini ulaştırdık."