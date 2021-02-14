Sevgililer Günü 19. yüzyıldan sonra kapitalizmin etkisiyle para harcamanın bahanesi oldu: Sevgililer Günü'nün hikayesi

Rivayete göre Aziz Valentine, 3. Yüzyıl'da Roma'da rahiplik yapan bir kişiydi. İmparator II. Cladius, bekar erkeklerin daha iyi savaşçı olduğunu düşünerek, genç erkeklerin evlenmesini yasakladı. Ancak Rahip Valentine buna karşı çıkarak çiftleri evlendirmeye devam etti.

Bunu öğrenen Cladius, birinci iddiaya göre Valentine'in başını kestirdi. İkinci iddiaya göre bir zindana attırdı. Rahip Valentine, sonuç olarak 14 Şubat 270'de hayatını kaybetti. Ölümünden 200 yıl sonra da Papa tarafından aziz ilan edildi. Sevgililer gününün nasıl çıktığına dair farklı inanç, kültür ve tarihlerde değişik versiyonlar bulunmakta.

19. Yüzyıl'a kadar sevgiliye el yazısıyla, notlar, aşk mektupları ve şiir yazılıyor. Kapitalizmin bu günü kullanması 19. Yüzyıl'da posta kartı satmasıyla başladı.

Tarih boyunca çiçek, aşkı ve romantizmi, dolayısıyla doğurganlığı sembolize etmiştir. Her bir çiçeğe ayrı bir anlam yüklemeyi başlatan 18. Yüzyıl'da İsveç Kralı olan II. Şarl'dır. Böylelikle tek bir çiçekle bir duygu, hatta birden fazla çiçek bir araya geldiğinde ise cümleler ortaya çıkmaya başladı.

Kırmızı gülün, aşkın sembolü olması ise mitolojideki Afrodit ve aşığı Adonis'ten geliyor. Adonis çok gözü karaydı, vahşi hayvanlardan bile korkmuyordu. Bir gün bir yaban domuzu Adonis'i ölümcül bir şekilde yaraladı. Yardımına koşan Afrodit o esnada bir beyaz gülün dikenine bastı. Ayağının kanı beyaz gülün üzerine aktı. Kanın etkisiyle, beyaz gül kırmızıya döndü. Adonis ölürken, kırmızı gül de aşkın sembolü oldu.

TARLADAN SEVGİLİYE % 800 KAR

Sevgıliler günü dolayısıyla çiçeğe rağbet arttı. Üreticide 2,5 ila 5 TL arasında değişen kırmızı gül vatandaşa 20 TL'ye satılıyor. Silifkeli gül üreticisi Hanifi Alp Arslan, gül fiyatlarının boylarına göre değiştiğini aktardı. Arslan, 30-35 santim arası güllerin 2,5 TL, 40-50 santim arası güllerin 4 TL ve 50 santim üzeri güllerin ise 5 TL'den seradan satıldığını söyledi. Çiçekçi Şule Sevindik de, "Kırmızı gül fiyatlarımız 20 TL'den başlıyor. Geçen yıl 10 TL'ye sattık" dedi. 2,5 liralık gülün yüzde 800 zamla 20 liradan satılması vatandaşların da tepkisine yol açıyor. Öte yandan Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği Başkanı Ahmet Dündar, "4,5 milyon civarında gül satışı gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.