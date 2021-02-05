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    Türkiye her dönem dış güçlerin radarında kaldı: Şimdi de benzer provokasyonların olabileceği uyarıları yapılmaya başlandı

    Türkiye’de her dönem ajanlar cirit attı. Özellikle 6-7 eylül olaylarında ’un yazarı ’in ’da olması, bunun en güzel kanıtıydı. Günümüz de benzer kışkırtmaların olabileceği hatırlatıldı.

    Casus War!

    Türkiye her dönem dış güçlerin radarında kaldı. İstihbarat örgütleri, ülkemizden hiç ayrılmadı. Şimdi de benzer provokasyonların olabileceği uyarıları yapılmaya başlandı. Tarihte bunun örnekleri yaşandı. Dikkatli olmak gerektiği hatırlatıldı. Hikayenin bir kısmının İstanbul'da geçtiği James Bond romanlarının en ünlüsü 'From Russia With Love'yi de yazan İngiliz Ian Fleming, o tarihlerde 3 kez İstanbul'a geldi.

    En önemli ziyareti de 6 Eylül 1955 günüydü. 'İnterpol mensubu' kimliğiyle ve İnterpol toplantısı için İstanbul'a gelen Fleming, Nazım Kalkavan'ın yalısında kaldı. O zaman da İstanbul'da casus savaşları yaşanmaktaydı. ABD tarihinin en önemli ajanı CIA Başkanı Allen Dulles de İstanbul'daydı. Ne yazık ki büyük 6-7 Eylül olayları, bu ziyaretlerin olduğu zaman yaşandı.

    İngiliz Sunday Times gazetesine "İstanbul'da büyük ayaklanma" gözlemini sıcağı sıcağına yazan kişi de Ian Fleming'di. Interpolcü kisvesiyle geldiği İstanbul'da, toplantıya katılmamış, yağmalama sırasında Beyoğlu'nda olduğunu itiraf etmişti.

        HEP AJAN ROMANI YAZDI
        IAN Lancaster Fleming, James Bond dizi casus romanları ile tanınan İngiliz yazar, gazeteci ve deniz istihbarat subayıydı. İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere'nin Deniz İstihbarat Birimi için çalışırken, Goldeneye Operasyonunun planlanmasında yer aldı. 1952 yılında ilk Bond romanı Casino Royale'yi yazdı.

        Romanlar , MI6 olarak bilinen Gizli İstihbarat Servisi'nde görevli James Bond'un etrafında döndüler. Fleming hayatının büyük bir bölümünde sigara kullanan ve alkol içen bir insandı. 1964'de 56 yaşında kalpten öldü.

        OLAYLAR NASIL BAŞLADI
        1955 yılında İstanbul'da yaşayan Rum azınlığa karşı gerçekleşen, 6-7 Eylül olayları, organize toplu saldırıdır.

            Olaylar, Türk basınında çıkan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin bombalandığını iddia eden yalan haberlerle başladı. Kışkırtmalar birbirini izledi. Sonrasında bir Türk konsolosluk yetkilisi, olayları kışkırtmak amacıyla planlanan bir durum olduğunu, gerçeklik arz etmediğini söylese de basın bunu görmezden gelerek bombanın Yunanlar tarafından atıldığını öne sürdü.

            Özellikle İstanbul Beyoğlu karıştı. Kaynaklara göre 15 kişi öldü, 300 kişi yaralandı. 4 bin 214 ev, bin 4 işyeri, 73 kilise, sinagog, iki manastır, fabrika, otel, bar gibi yerlerin bulunduğu 5 bin 317 mekan saldırıya uğradı. Hasarın 1 milyar lirayı bulduğu saptandı.
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            Haberler Güncel Türkiye her dönem dış güçlerin radarında kaldı: Şimdi de benzer provokasyonların olabileceği uyarıları yapılmaya başlandı