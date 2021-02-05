Türkiye her dönem dış güçlerin radarında kaldı: Şimdi de benzer provokasyonların olabileceği uyarıları yapılmaya başlandı

Türkiye her dönem dış güçlerin radarında kaldı. İstihbarat örgütleri, ülkemizden hiç ayrılmadı. Şimdi de benzer provokasyonların olabileceği uyarıları yapılmaya başlandı. Tarihte bunun örnekleri yaşandı. Dikkatli olmak gerektiği hatırlatıldı. Hikayenin bir kısmının İstanbul'da geçtiği James Bond romanlarının en ünlüsü 'From Russia With Love'yi de yazan İngiliz Ian Fleming, o tarihlerde 3 kez İstanbul'a geldi.
En önemli ziyareti de 6 Eylül 1955 günüydü. 'İnterpol mensubu' kimliğiyle ve İnterpol toplantısı için İstanbul'a gelen Fleming, Nazım Kalkavan'ın yalısında kaldı. O zaman da İstanbul'da casus savaşları yaşanmaktaydı. ABD tarihinin en önemli ajanı CIA Başkanı Allen Dulles de İstanbul'daydı. Ne yazık ki büyük 6-7 Eylül olayları, bu ziyaretlerin olduğu zaman yaşandı.
İngiliz Sunday Times gazetesine "İstanbul'da büyük ayaklanma" gözlemini sıcağı sıcağına yazan kişi de Ian Fleming'di. Interpolcü kisvesiyle geldiği İstanbul'da, toplantıya katılmamış, yağmalama sırasında Beyoğlu'nda olduğunu itiraf etmişti.