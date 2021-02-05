Türkiye her dönem dış güçlerin radarında kaldı: Şimdi de benzer provokasyonların olabileceği uyarıları yapılmaya başlandı

En önemli ziyareti de 6 Eylül 1955 günüydü. 'İnterpol mensubu' kimliğiyle ve İnterpol toplantısı için İstanbul'a gelen Fleming, Nazım Kalkavan'ın yalısında kaldı. O zaman da İstanbul'da casus savaşları yaşanmaktaydı. ABD tarihinin en önemli ajanı CIA Başkanı Allen Dulles de İstanbul'daydı. Ne yazık ki büyük 6-7 Eylül olayları, bu ziyaretlerin olduğu zaman yaşandı.