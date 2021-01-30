İstanbul'da işadamı Şevki Melih Eker (37), şiddet uyguladığı boşanma aşamasındaki eşi Ukraynalı Svitlana Krychun'ın (38) velayeti kadında olan Selena ve Melisa'yı kaçırdı.

1.5 yıldır çocuklarına hasret kalan anne, büyük üzüntü yaşadı. Çalmadığı kapı kalmadı. Ukrayna Büyükelçiliğinden bile yardım istedi. En son hukuk mücadelesi başlattı.

NE OLUR KIZLARIMI BULUN

Çocuklarının bir an önce bulunup kendisine teslim edilmesini isteyen Svitlana Krychun, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı: Çocuklarımı kaçırdıktan sonra bir kere görüntülü olarak beni aradı ve çocuklarımı sadece telefonda gördüm. Çocuklarım, 'Anne neredesin?' diye ağlamaya başlayınca da telefonu yüzüme kapattı. Ne olur onları bulun.