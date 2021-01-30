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    Eşi tarafından 2 kızı kaçırılan , feryat etti

    'da işadamı (37), şiddet uyguladığı boşanma aşamasındaki eşi ’ın (38) velayeti kadında olan ena ve isa’yı kaçırdı. 1.5 yıldır çocuklarına hasret kalan anne, büyük üzüntü yaşadı. Çalmadığı kapı kalmadı. Ukrayna Büyükelçiliğinden bile yardım istedi. En son hukuk mücadelesi başlattı.

    Ukrayana feryadı!

    'da işadamı (37), şiddet uyguladığı boşanma aşamasındaki eşi 'ın (38) velayeti kadında olan ena ve isa'yı kaçırdı.

    1.5 yıldır çocuklarına hasret kalan anne, büyük üzüntü yaşadı. Çalmadığı kapı kalmadı. Ukrayna Büyükelçiliğinden bile yardım istedi. En son hukuk mücadelesi başlattı.

    NE OLUR KIZLARIMI BULUN
    Çocuklarının bir an önce bulunup kendisine teslim edilmesini isteyen Svitlana Krychun, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı: Çocuklarımı kaçırdıktan sonra bir kere görüntülü olarak beni aradı ve çocuklarımı sadece telefonda gördüm. Çocuklarım, 'Anne neredesin?' diye ağlamaya başlayınca da telefonu yüzüme kapattı. Ne olur onları bulun.

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    Haberler Güncel Eşi tarafından 2 kızı kaçırılan Ukraynalı Svitlana Krychun, feryat etti