Başkan Erdoğan lokanta ve kafeler ile ilgili talebi değerlendirdi: Esneme yaparız

Başkan Erdoğan, lokanta ve kafeteryaların kontrollü şekilde açılması talebini değerlendirdi:Kabine toplantımızda bunu ele alacağız. Endişelerimiz var. Sıkı tutacağız deseler de tutmuyorlar.

Başarılı bir süreç var. Bunu tersine çevirmek istemiyoruz. Elimizdeki verilere bakarız, gerekirse bir esneme yaparız. Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu heyetini kabulünde konuşan Erdoğan, "Türkiye'ye güvenen yatırımcılar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kazanmaya devam edecektir" dedi.Başkan Erdoğan, Çin 'den 10 milyon doz aşı geleceğini müjdeledi. Erken seçim iddialarına ise şu yanıtı verdi: Cumhur İttifakı 'nın kesin bir tarihi vardır, o tarih de Haziran 2023 'tür.Tayyip Erdoğan, dün Cuma namazını Çengelköy 'deki Kerem Aydınlar Camisi 'nde kıldı. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Konuşmasında ikinci doz parti aşının hafta sonuna kadar Türkiye'de olacağını belirten Erdoğan, şu mesajları paylaştı:anda ikinci parti aşımızın onayı çıktı. Çin'den 10 milyon gelecek ve bu yaş grubu, huzurevlerinde vesaire kalanlarına yönelik aşılarımız devam edecek. Aşı süresi devam edecek.gibi acelecilik içerisinde değiliz. Haziran 2023'ten önce erken seçim söz konusu değildir. Cumhur İttifakı olarak kesin bir tarih vardır, o tarih de Haziran 2023'tür.paketiyle ilgili biz kendi içimizde çalışmaları yaptık. Bu hafta içinde insan hakları evrensel beyannamesiyle ilgili eylem planımızı aramızda konuştuk.



Başkan Erdoğan, dün hayatını kaybeden tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun cenaze törenine katıldı.