Başkan Erdoğan’dan Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar

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Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışında önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Arkadaşlar önce aşı konusunda şu anda ikinci parti aşımız nasip olursa yani onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon gelecek ve bu yaş grubu, huzurevlerinde vesaire kalanlarına yönelik aşılarımız devam edecek. Aşı süreci devam edecek.

Restoran işletmeciliği konusunda ise, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz. Gerekirse bir esneme yapılabilir.

Biliyorsunuz biz, bu muhalefetteki siyasi partiler gibi acelecilik içerisinde değiliz. Haziran 2023'ten önce erken seçim filan falan söz konusu değildir. Bir defa oturmuş demokrasilerde aklınıza estiği zaman erken seçime gidilmez. Cumhur İttifakı olarak kesin bir tarih vardır, o tarih de Haziran 2023'tür.

Ayrıntılar geliyor...