Ankara'da Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in (21) ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen ve uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüsü sosyal medyada yer alması ardından Ümitcan Uygun tutuklandı.
O sırada yanında bulunan Fadime Büşra G. de (22) gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Fadime Büşra G. ifadesinde, pavyonda çalıştığını, Ümitcan Uygun'un her geldiğinde 10 bin lira hesap ödediğini, görüntüdeki uyuşturucunun da ona ait olduğunu ileri sürdü.
KOCA DEHŞETİ
İstanbul Arnavutköy'de eşi A.Ç (48) ile tartışan T.Ç. (48) isimli kişi, karısını silahla başından vurdu. Olayın ardından "Karımı silahla kafasından vurdum" karakola diyerek teslim oldu. Ağır yaralanan kadın ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli ise cezaevine gönderildi.
ANTİKACIDA CIKTI
Bursa'da yüzde 80 engelli olan İzzet Döndü (46), geçtiğimiz Perşembe günü sabah erken saatlerde Bursa Mustafakemalpaşa'da kardeşi Meral Döndü ve annesi Mukaddes Döndü ile birlikte yaşadığı evden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Oğlunun hayatından endişe eden Mukaddes Döndü, polis ve jandarmaya giderek oğlunun bulunması için yardım istedi. Aile Müge Anlı'ya katıldı. Döndü, bir antikacıda bulundu.
PUTİN İLE TELE-ZİRVE
Başkan Eroğan, Rusya lideri Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Karabağ'daki son durumu değerlendirdi. Bölgedeki barış ile dünyaya Türk- Rus ortaklığının yapıcı sonuçlarını gösterdiklerini dile getirdi.
MAHKEMEDEN GERİ DÖNDÜ
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İstanbul il Başkanı Buğra Kavuncu'ya "FETÖ'cü" dedi. Disiplin kurulu kararı ile partisinden ihraç edildi. Ancak Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, ihraç kararını reddetti.
O TERÖRİST YAKALANDI
Terör örgütü TKP/ML'nin sözde Türkiye sorumlusu "Kemal" kod adlı Nihat Konak, İstanbul'da yakalandı. Konak'ın yakalandığı ev adresinde çok sayıda örgütsel ve dijital materyaller ele geçirildi.
FETÖ EVİNDEN SERVET ÇIKTI
Manisa merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon yapıldı. Hücre evine düzenlenen baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda örgüte ait doküman ve 40 bin dolar çıktı.
PERU'DAN SORUŞTURMA
Peru'da bir mahkeme, iş insanı Bill Gates, iş insanı George Soros ve Rockefeller'a virüsü yaydıkları için dava açtı. Yüksek Mahkeme ise olaya el attı. Davayı açan yargıçlara soruşturma başlattı.
ÖLÜM ANTENİ
Van İpekyolu'nda, Yıldız Tekin (24) ile Cumali Tekin (21) kardeşler, uydu antenlerini onarmak için bulundukları 4 katlı binanın çatısına çıktı. İki kardeş, uydu çanağını onardıkları sırada buz tutan çatıdan dengelerini kaybederek düştü. 2 kardeş kurtarılamadı.
ÖĞRETMEN CAN VERDİ
Antalya'da evinde iki kızı ile yaşayan emekli öğretmen Ali İhsan Yılmaz dün bir anda rahatsızlanarak yere düştü. Bu sırada evde olan kızları, sağlık ekiplerini aradı. Yılmaz, hayatını kaybetti. Eşini ise iki yıl önce kaybettiği belirtildi.
DİRİ DİRİ YAKACAKTI
İstanbul Ataşehir'de 15 katlı binanın 14 katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ile 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri ile bina yöneticisi, daire içinde elleri bant ile bağlanmış A.Ş. isimli kızı alevler arasından çıkardı. Sevgilisini bağlayıp evi ateş verip kaçtığı iddia edilen Emre Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
97.6 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 97 milyon 642 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 3 bin 396'şar, 3 bilenler 105'er, 2 bilenler ise 10'lar lira alacak.
1. KILIÇARSLAN'IN MEZARI BULUNDU
Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'ndeki arkeoloji kazıları sonuç verdi... Anadolu Selçuklu hükümdarı 1. Kılıçarslan'ın ve kızı Saide Hatun'un kayıp mezarı tespit edildi. Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, konuyla ilgili şunları söyledi: "Bugüne kadar mezarı gün yüzüne çıkarılamayan 1. Kılıçarslan mezarının bütün verileri ile tespit edildiğini söyleyebiliriz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum..."
PİZZA BİRİNCİ KEBAP İKİNCİ!
Dünyanın en iyi geleneksel yemekleri açıklandı... Buna göre listenin başında İtalya'dan margherita pizza yer aldı. İkinci sırada 'Adana kebap', üçüncü sırada ise Japonya'nın Ramen'i (erişte), dördüncü sırada Peru'dan Lomo saltado, beşinci sırada ise döner yer aldı. Türkiye'den listeye giren diğer lezzetler ise şöyle; biber dolması, sarma, köfte ve döner. Öte yandan 2020'de Adana kebap ile ilgili 285 haber yapıldığı vurgulandı.