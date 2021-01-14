ANTİKACIDA CIKTI



Bursa'da yüzde 80 engelli olan İzzet Döndü (46), geçtiğimiz Perşembe günü sabah erken saatlerde Bursa Mustafakemalpaşa'da kardeşi Meral Döndü ve annesi Mukaddes Döndü ile birlikte yaşadığı evden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Oğlunun hayatından endişe eden Mukaddes Döndü, polis ve jandarmaya giderek oğlunun bulunması için yardım istedi. Aile Müge Anlı'ya katıldı. Döndü, bir antikacıda bulundu.