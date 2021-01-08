Kırşehir'de kayıp Osman Çelik (25) ve Vildan İnce'nin (24) toprağa gömülü cesedi bulunmuştu. Kan donduran cinayetin ardından ortaya çıkan detaylar duyanların kanını dondurdu. Çiftin 15 Aralık'ta evlendikleri öğrenildi. Şüpheliler ise Çelik'e tecavüz ettikten sonra bıçakladıklarını, çok kan akmasın diye leğene koyduklarını ve çifti döverek öldürüp toprağa gömdüklerini itiraf etti.

Korkunç olay, ülke sınırlarını aştı. The Sun gazetesi, habere sayfalarında yer verdi.

CEVİZ VAHŞETİ



İstanbul Sultangazi'de önceki akşam Mustafa Turan, evinde ceviz kıran üst komşusu Velit Bakır'ın çıkardığı sesten rahatsız oldu. Yukarı çıkarak komşusunu uyardı. Turan ile Bakır arasında gürültü nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olaya diğer iki aile üyeleri de dahil oldu. Mustafa Turan, silahla Velit Bakır'a iki el ateş etti. Kanlar içinde hastaneye kaldırılan talihsiz adam, can verdi. Turan, Bakır'ın yakınları tarafından darp edildi. Olay yerine gelen polis, katili kalabalığın arasından alarak gözaltına aldı.

KENDİNİ ASMIŞ!



Ankara'da Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, geçen 3 Haziran'da evinde boynunda iple ölü bulundu. Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri ortaya çıkan erkek arkadaşı Ümitcan Uygun, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüpheli ölümle ilgili Adli Tıp Kurumu raporu dosyaya girdi. Raporda, asılma dışında iç kanama, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanması ve zehirlenme gibi bulgulara rastlanmadığı belirtilerek, "Ölümün, ası sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur" denildi.

O POLİSE MÜEBBET



Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis İsmail Sarıcaoğlu'nun, yargılandığı davadan karar çıktı. Zanlı, müebbet hapse çarptırıldı.