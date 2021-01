Ailelerin yalnız olmadığına işaret eden Soylu, "Burada kim size hakaret ediyorsa, ben İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, hakkından gelmeyen namerttir. Açık söylüyorum, hesabını bin kere sorarız, hiç merak etmeyin. Siz, bizim iki gözümüzsünüz. Size ne bir söz söylenmesine ne bir kem söz söylenmesine tahammül ederiz, kendimize söylenmiş gibi kabul ederiz. Şunu söyleyeyim, inşallah 2021'de de buradaki birçok aile evladıyla yine sizin iradeniz, yine sizin inadınız, yine sizin cesaretiniz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlılığımız buluşacaktır. Buna inancımız tam." ifadelerini kullandı.

Bugün bir kişinin daha ikna yoluyla geldiğini aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Terör örgütünü sökün sökün bitiriyoruz ve bu çocukları, Ceylan'ı da Yusuf'u da Adil'i de her birini onların elinden alacağız. Allah bize inşallah o günü gösterecek, sizi evladınızla beraber buluşturacağız. Onlar sizin evlatlarınızı çalamayacaklar. Biz onların zihinlerini kendi kafalarından sökeceğiz, hiç merak etmeyin, hiç endişe etmeyin. Buradan güzel bir söz söylendi. Dendi ki madem evladını devletten istiyor öbür evladını PKK'dan istesin de getirsin bakalım. Selahattin Demirtaş'ın annesi için. Her olayı istismar ediyorlar. İstismar etmeye devam ediyorlar. Ama bu istismar maskesini sizler düşürdünüz, düşürüyorsunuz. Buradan sizin yanınızda tekrar sesleniyorum, sizi duymayanlara, vicdanlarını sizden kapatanlara, Ankara'da Meclisten afili afili cümleler kullanıp buradaki anneleri hissetmeyenlere tekrar sesleniyorum. Her şeyi bir yere bırakın her şeyi bir kenara bırakın Allah için anne yüreğinize, baba yüreğinize bir danışın da buradaki insanların karşı karşıya kaldığı zulmü ve yalnızlığı bir kez hissedin."