Ailelerin yalnız olmadığına işaret eden Soylu, "Burada kim size hakaret ediyorsa, ben İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, hakkından gelmeyen namerttir. Açık söylüyorum, hesabını bin kere sorarız, hiç merak etmeyin. Siz, bizim iki gözümüzsünüz. Size ne bir söz söylenmesine ne bir kem söz söylenmesine tahammül ederiz, kendimize söylenmiş gibi kabul ederiz. Şunu söyleyeyim, inşallah 2021'de de buradaki birçok aile evladıyla yine sizin iradeniz, yine sizin inadınız, yine sizin cesaretiniz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlılığımız buluşacaktır. Buna inancımız tam." ifadelerini kullandı.

Bugün bir kişinin daha ikna yoluyla geldiğini aktaran Soylu, şunları kaydetti: