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    Güzelliğe pandemi ayarı

    Geliştirilen uygulamasında size en yakın makyöz, kuaför ya da maniküristi bulabiliyor ve evinize çağırıyorsunuz. Eve gelen her kuaförün kodu olması mecburi. “Kuaföre gitmek riskli de evinize bir yabancıyı çağırmak risksiz mi?” soruları ortaya çıktı. ve de uygulamayı kullanıyor.

    Güzelliğe pandemi ayarı

    Geliştirilen uygulamasında size en yakın makyöz, kuaför ya da maniküristi bulabiliyor ve evinize çağırıyorsunuz. Eve gelen her kuaförün kodu olması mecburi. "Kuaföre gitmek riskli de evinize bir yabancıyı çağırmak risksiz mi?" soruları ortaya çıktı. ve de uygulamayı kullanıyor.

    MAÇA KIZI 6'NCI SIRADA!


    Dünyanın     en prestijli turizm dergisi Condé Nast Traveller, 2021'deki 21 en gözde oteli The Gold List olarak açıkladı. İlk sırayı 'daki Grand Hotel Cala Rossa aldı. 2. sırada ise yine Fransa'daki Le Bristol Paris Oteli var. 'da bulunan ve her yaz tıklım tıklım olan Türkbükü Maça Kızı ise 6. sırada yer aldı.

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