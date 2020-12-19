Japon işi felaket!

Japonya'nın bazı kesimlerinde etkili olan şiddetli kar yağışı dün ve bugün hayatı olumsuz etkiledi. Başkent Tokyo'nun kuzeyindeki Kanetsu Otoyolu'nda binlerce araç saatlerce mahsur kaldı.

Tokyo ve Niigata eyaletlerin birbirine bağlayan işlek otoyoldaki kurtarma çalışmalarına Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli de destek verdi. Karda mahsur kalan araçların sürücülerine yiyecek, yakıt, battaniye ve portatif tuvalet sağlanırken, Japonya Meteoroloji Ajansı özellikle Japonya Denizi kıyısındaki bölgelerde bu akşam itibariyle etki gösterecek yeni soğuk hava dalgası nedeniyle şiddetli kar yağışı uyarısını yineledi.

BAYILMASINA AŞIK OLDUM



Denizlİide 20 saniye öttükten sonra düşüp bayılan 'Bahtiyar' isimli horoz, sosyal medyadaki görüntüleriyle büyük ilgi gördü. Horoz için 25 bin lira değerindeki otomobilini teklif eden servis şoförü Ahmet Şimşek (46), "Okan'ın evine gidip, kendi gözlerimle öterken ve bayılırken seyrettim. Bayılması çok hoşuma gitti. Hayran kaldım. Aşık oldum" diye konuştu. Horozunu 1 milyon lira verseler dahi satmayacağını söyleyen işçisi Okan Gökbudak (28) ise "Dedem geçmişte bayılan bir horozun olduğundan söz etmişti. O horoz 30-40 yıl önce yaşamış" dedi. CEYHAN TOPRAK

AYNA AYNA SÖYLE BANA



Covıd-19 salgını sürecinde yüz yüze sınav yapan ve öğrencilerin tepkisinin ardından tüm sınavları online yapma kararı alan Bilkent Üniversitesi, sınavlarda kopya çekilmesinin önüne geçmek için öğrencilere ayna gönderdi. Kargoyla aynayı teslim alan bir öğrenci özel hayatlarının ihlal edildiğini belirterek, "Küçük küçük görüntülerin olduğu ekrandan ayna aracılığıyla insanların nasıl takip edileceğini bilmiyorum" dedi.

KURAL'IN CEZASI 12 BİN LİRA



İstanbul Üsküdar'da oyuncu Ahmet Kural, alkollü araç kullanarak iki araca çarpıp bir kişinin yaralanmasına neden oldu. 12 bin TL cezaya çarptırılan Kural'ın ehliyetine de 10 ay süre el konulmasına karar verildi.

VAN KALESİ KORUMA ALTINDA



Van Kalesi ve çevresi, 'doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı' ilan edildi. İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan, "Van'ımıza ve İpekyolu ilçemize hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

467 BİN DEVRETTİ



10 bilen çıkmayınca 467 bin 575 lira devretti. 9 bilenler 3 bin 652'şer, 8 bilenler 305'er, 7 bilenler 51'er, 6 bilenler 8'er, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.