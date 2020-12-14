Trump: Veto edeceğim

ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye yaptırımların da içinde bulunduğunu yeni savunma bütçesi tasarısını 'Çin'e yarayacağı' gerekçesiyle veto edeceğini açıkladı. Tasarı, üçte iki çoğunlukla geçtiği için Başkan'ın vetosu geçersiz sayılabilecek.
SEVKLER ERTELENDİ
Milli Savunma Bakanlığı, kışlalarda alınan COVİD-19 tedbirlerini açıkladı. 23-25 Kasım tarihlerinde sevke tabi askerlerin 22-24 Aralık'a, 22-24 Aralık tarihlerinde sevki bulunanların ise 26-28 Ocak 2021'e ertelendiğini vurguladı.
AZERBAYCAN'DAN ACI HABER
Ermenistan, kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Ateşkesi ihlal etti. Dağlık Karabağ'daki Hadrut kasabası civarında düzenlediği saldırılar nedeniyle 4 Azerbaycan askeri yaşamını yitirdi. Azerbaycan'ın karşı operasyonunda ise 1 Ermeni askeri öldürüldü.
FETÖ'CÜ PİLOT TUTUKLANDI
Adana'da İncirlik'teki 10. Tanker Üs Komutanlığı'na FETÖ operasyonu yapıldı. F-16 savaş uçağı pilotu yüzbaşı Ramazan Ö. (33) ile birlikte dershane öğretmeni Sabri I yakalandı. Adliyeye sevk edilen yüzbaşı tutuklandı.