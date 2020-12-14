Trump: Veto edeceğim

AZERBAYCAN'DAN ACI HABER



Ermenistan, kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Ateşkesi ihlal etti. Dağlık Karabağ'daki Hadrut kasabası civarında düzenlediği saldırılar nedeniyle 4 Azerbaycan askeri yaşamını yitirdi. Azerbaycan'ın karşı operasyonunda ise 1 Ermeni askeri öldürüldü.