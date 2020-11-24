İyi coronalım! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

3. DÜNYA SAVAŞI

Covid-19'a karşı aşı savaşları başladı. Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın geliştirdiği ve iki doz uygulanacak aşı yüzde 70 koruyuculuk sağladı. Rusya da bu açıklamaların ardından atağa kalktı! Sputnik V aşısının fiyatının diğerlerine göre çok daha ucuz olacağını açıkladı.