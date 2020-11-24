İyi coronalım! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Covid-19'a karşı yeni tedbirler alındı. 65 yaş ve üzeri vatandaşların saat 10.00-13.00 saatleri arasında sokağa çıkması kararlaştırıldı. Dün güneşli havayı fırsat bilen büyüklerimiz bol bol yürüyüş yaptı.
153 KİŞİ VEFAT ETTİ
Türkiye'de dün 6 bin 713 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Ağır hasta sayısı 4 bin 409 oldu. 153 kişi hayatını kaybetti. 3 bin 254 kişi ise iyileşti.
ÇOK HAWAII!
ABD, Coronavirüs'e yenildi. Sağlık sisteminin çöktüğü ülkede vaka ve ölüm sayıları yeniden artışa geçti. Ülkede virüsün uğramadığı tek yerin ise Hawaii eyaletine bağlı Kalawao kenti olduğu tespit edildi. 75 kişinin yaşadığı bölgede hiç vaka görülmedi.
3. DÜNYA SAVAŞI
Covid-19'a karşı aşı savaşları başladı. Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın geliştirdiği ve iki doz uygulanacak aşı yüzde 70 koruyuculuk sağladı. Rusya da bu açıklamaların ardından atağa kalktı! Sputnik V aşısının fiyatının diğerlerine göre çok daha ucuz olacağını açıkladı.
YERLİ AŞIDA YAN ETKİ YOK
Sağlık Bakanı Koca, müjdeyi verdi. TÜSEB desteğiyle Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen COVID-19 aşısının 44 gönüllüye uygulandığını söyledi. Koca, "Hiçbir bir yan etki görülmedi. Güzel haberlerini vereceğim 15 aşı adayı daha var" dedi.
NASIL BİLLiYOR!
ABD'li işadamı Bill Gates, aşı çalışmalarına destek verdi. "Neredeyse tüm COVİD-19 aşılarının işe yarayacağına inanıyorum" dedi. ABD için de kötü haber verdi: Şubat ayına kadar ABD'de günde 2 binden fazla kişi ölebilir. Hepsinin maske takması gerekiyor.
KANIMIZ DONDU
ABD'den gelen haber korku yarattı! Ülkede bu yılın başında virüsten ölen 600'den fazla kişiye ait cesedin dondurucu kamyonlarda kaldığı ortaya çıktı!
KAOS-19
Covid-19'un merkez üssü Çin karıştı! Şanghay'daki Pundong Uluslararası Havaalanı'nda iki çalışanda virüs çıktı. 18 bin yolcu karantinaya alındı.