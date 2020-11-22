Coronavirüs kabusu dünyaya yayıldı. Şimdiye kadar 1 milyon 377 bin 762 kişiyi hayattan kopardı.
Vaka sayılarının yeniden artışa geçmesiyle ülkemizde de yeni tedbirler alındı.
Bu kapsamda hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı uygulandı. 65 yaş üzerinin saat 10.00-13.00, gençlerin ise 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabileceği açıklandı.
Karantina kapsamında restoran ve kafelerde paket servisi sistemi başladı.
Dün, tüm Türkiye'de ikinci 'karantinanın' telaşı vardı. Kimi yasak saatlerini yanlış anladığı için evden çıkamadı. Kimi ise soğuk havaya aldırmadan kendini sokağa attı.
Covid-19 bile Adanalıları kebaptan ayıramadı.
Dün kebapçılarda uzun kuyruklar vardı. Sosyal mesafeye uyarak kebabın hazırlanmasını bekleyen Mustafa Kurşunel "Yasak, kebap aşkına engel olmadı" açıklaması yaptı.