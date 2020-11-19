Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Koç, ABD'nin Los Angeles şehrinden 14.5 milyon dolara malikane satın aldı. Ünlü işadamının parayı peşin ödediği öğrenildi. Malikanede 837 metrekare yaşam alanı bulunuyor. En az 6 araç alabilecek ilave 115 metrekare alana sahip bir yeraltı garajı da kullanılabiliyor.

Lüks evin içinde açık bir büyük oda, şömineli bir oturma alanı, mutfak ve bir Amerikan bar bulunurken; büyük odanın içinden, tabandan tavana cam sürgülü kapıların arkasından havuz alanını ve ötesini gören bir açık bir ofis de var.

Ayrıca ana katta, butik tarzı bir gardırop içeren ve bir havuz, spa ile güneşlenme rafının bulunduğu arka verandaya açılan bir ana dinlenme yeri bulunuyor. Alt katta bar, sinema ve 4 misafir odası mevcut.