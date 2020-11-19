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    • 19.11.2020 Gazete
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    ’tan 14.5 milyon dolara malikane aldı

    Başkanı ve Başkan Yardımcısı , 'nin şehrinden 14.5 milyon dolara malikane satın aldı. Ünlü işadamının parayı peşin ödediği öğrenildi. Malikanede 837 metrekare yaşam alanı bulunuyor. En az 6 araç alabilecek ilave 115 metrekare alana sahip bir yeraltı garajı da kullanılabiliyor.

    Malikane aldı

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Başkan Yardımcısı Ali Koç, 'nin şehrinden 14.5 milyon dolara malikane satın aldı. Ünlü işadamının parayı peşin ödediği öğrenildi. Malikanede 837 metrekare yaşam alanı bulunuyor. En az 6 araç alabilecek ilave 115 metrekare alana sahip bir yeraltı garajı da kullanılabiliyor.

    Lüks evin içinde açık bir büyük oda, şömineli bir oturma alanı, mutfak ve bir Amerikan bar bulunurken; büyük odanın içinden, tabandan tavana cam sürgülü kapıların arkasından havuz alanını ve ötesini gören bir açık bir ofis de var.

    Ayrıca ana katta, butik tarzı bir gardırop içeren ve bir havuz, spa ile güneşlenme rafının bulunduğu arka verandaya açılan bir ana dinlenme yeri bulunuyor. Alt katta bar, sinema ve 4 misafir odası mevcut.

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    Haberler Güncel Ali Koç Los Angeles’tan 14.5 milyon dolara malikane aldı