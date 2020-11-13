Türkiye'nin 3. sondaj gemisi olan "Kanuni" geçtiğimiz günlerde direklerinin kesilmesinin ardından Yenikapı açıklarına demir atmıştı.
Bugün sabahın erken saatlerinde hareket ederek Kadıköy açıklarına demirledi.
Kıyı Emniyeti'ne bağlı Nene Hatun, Kurtarma 5 ve Kurtarma 11 botları sondaj gemisine eşlik etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, Haydarpaşa Limanı'nda Kanuni sondaj gemisini Karadeniz'e uğurlama törenine katılacak.
Bu yıl 31 Ocak'ta Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan Kanuni, Birleşik Krallık'ta seyir için gereken bakım, tedarik ve test işlemlerinin tamamlanmasının ardından 15 Mart'ta Mersin Taşucu Limanı'na ulaşmıştı.
Geliştirme ve güncelleme çalışmaları tamamlanan sondaj gemisi, 13 Ekim'de Mersin Taşucu Limanı'ndan İstanbul'a doğru yola çıkmıştı.