Bu yıl 31 Ocak'ta Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan Kanuni, Birleşik Krallık'ta seyir için gereken bakım, tedarik ve test işlemlerinin tamamlanmasının ardından 15 Mart'ta Mersin Taşucu Limanı'na ulaşmıştı.