Yazıklar olsun

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk, bin liralık sosyal yardım için Ferrari marka lüks araç sahibi birinin başvuru yapmasının ardından yeni detaylar paylaştı. Gaziantep'te 403 dönüm arazi kaydı, bin 236 dönüm Antep fıstığı bahçesi bulunan birinin bin liralık sosyal yardıma başvurduğuna dikkat çekti. Bir diğer örneği de Mersin'den veren Selçuk, "Bu ilde yaşayanın 85 dönüm tarla, 4 araç, 4 evi var. Mal varlığı da 3 milyon lira" dedi.