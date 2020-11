Şeker koması nedir, belirtileri nelerdir? Şeker koması nasıl olur? Tedavisi…

ŞEKER KOMASI NEDİR?

Şeker hastalarının korkulu rüyası "şeker koması" şekerin yükselmesi veya düşmesiyle meydana gelen bir durumdur. Koma, şuur kaybı demek olduğundan şeker komasında kişinin bilinci yerinde olmaz ve etrafındaki olay ve kişileri algılayamaz.

Şeker hastalığı olan kişinin her an her yerde başına bu durum gelebileceğinden tedbirli olmaları gerekir. Kendisi komaya girdiğini anlayamayan hastaya ailesi veya uzmanlar tarafından müdahale edilebilir. Kişinin yalnız başına dışarıda olduğu bir anda bu sorunla karşılaşma ihtimalinden dolayı muhakkak yanında sürekli taşıdığı "Bu kişi şeker hastalığına sahiptir" yazılı bir kart olmalıdır.

ŞEKER KOMASI NEDEN OLUR?

En önemli nedenlerin başında şeker hastasının insülin kullanımına dikkat etmemesi gelir. Ayrıca hastanın geçirdiği enfeksiyonlar, diyabetik beslenme ile hayatına devam etmemesi, ishal, bademcik iltihabı, ayağında oluşabilecek bir apse, grip gibi hastalıklar dahi şeker komasına sebep olabilir. Dolayısıyla kişi şeker hastasıysa grip, zatürre ve diğer koruyucu aşılarını yaptırmalı, herhangi bir enfeksiyon problemi olduğunda hemen tedaviye başlamalı.