Şeker koması nedir, belirtileri nelerdir? Şeker koması nasıl olur? Tedavisi…

Rahmetli sanatçı Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez şeker koması nedeniyle hayatını kaybetti. Gündemde büyük yankı uyandıran bu haberden sonra özellikle şeker hastası olan binlerce vatandaş şeker komasının nasıl gerçekleştiğini, belirtilerinin neler olduğunu merak etmeye başladı. Bir yandan da şeker komasının tedavisinin olup olmadığı bu durumdan korunmak için neler yapılması gerektiğini merak ediyor. İşte şeker koması hakkında merak edilen tüm bilgiler…
ŞEKER KOMASI NEDİR?
Şeker hastalarının korkulu rüyası "şeker koması" şekerin yükselmesi veya düşmesiyle meydana gelen bir durumdur. Koma, şuur kaybı demek olduğundan şeker komasında kişinin bilinci yerinde olmaz ve etrafındaki olay ve kişileri algılayamaz.
Şeker hastalığı olan kişinin her an her yerde başına bu durum gelebileceğinden tedbirli olmaları gerekir. Kendisi komaya girdiğini anlayamayan hastaya ailesi veya uzmanlar tarafından müdahale edilebilir. Kişinin yalnız başına dışarıda olduğu bir anda bu sorunla karşılaşma ihtimalinden dolayı muhakkak yanında sürekli taşıdığı "Bu kişi şeker hastalığına sahiptir" yazılı bir kart olmalıdır.
ŞEKER KOMASI NEDEN OLUR?
En önemli nedenlerin başında şeker hastasının insülin kullanımına dikkat etmemesi gelir. Ayrıca hastanın geçirdiği enfeksiyonlar, diyabetik beslenme ile hayatına devam etmemesi, ishal, bademcik iltihabı, ayağında oluşabilecek bir apse, grip gibi hastalıklar dahi şeker komasına sebep olabilir. Dolayısıyla kişi şeker hastasıysa grip, zatürre ve diğer koruyucu aşılarını yaptırmalı, herhangi bir enfeksiyon problemi olduğunda hemen tedaviye başlamalı.
ŞEKER KOMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?
Şeker yükseldiğinde ya da çok düştüğünde koma görülebilir. Şeker yükselmesi sebebiyle koma oluşmasının belirtileri çok susama, kalp çarpıntısı, karın ağrısı, idrar artışı ve sık tuvalete gitme ihtiyacı, baş ağrısı, halsizlik, bulanık görme, konsantrasyon bozukluğu, gece idrara kalkmanın artması, sinirlilik hali ve huzursuzluk gibi semptomlar olabilir. Şekerin düşmesi belirtileri ise çarpıntı hissi, terleme, huzursuzluk hissi, karın ağrıları, bulantı, kusma, şeker yeme isteği gibidir. Hastanın terlemesi gittikçe artar ve bir şeyler yeme ihtiyacı duyar. Sinirlilik hali ve ellerde titreme olur. Normal şartlarda kan şekeri seviyesinin 125 mg/dl'nin altında olması gerekirken şeker seviyesi 125 mg/dl'nin üzerine çıktığında risk başlar ve hatta şeker seviyesi 600-700'leri bulabilir. Bu yüksekliğin hangi safhasında şeker koması gelişebileceği hastaya ve hastanın durumuna göre değişiklik gösterir. Fakat şeker koması genellikle hastanın şeker seviyesinin 400 mg/dl'nin üzerine çıkması durumunda görülür.
ŞEKER KOMASININ TEDAVİSİ
Şeker koması durumunda hasta mutlaka hastaneye götürülmelidir. Burada kişiye serum ile birlikte sıvı verilir. Bunun yanında elektrolit, tansiyon ve kalp ritminin düzeltilmesi gibi tedavi yöntemleri uygulanır.
Dikkat edilmesi gerekenler:
- Şeker komasına giren hastaya su içirilmemeli
- Hasta bilinçsiz kişiler tarafından taşınmamalı
- Mutlaka ambulans çağırılmalı
ŞEKER KOMASINDAN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI?
Şeker hastalarının ilaçlarını aksatmadan kullanmaları gereklidir. Ayrıca sorunun düzenli olarak takibi yapılmalıdır. Şeker hastalığının ihmal edilmesi ölümcül komplikasyonlara yol açabilir. Bunların dışında:
- Bol su içilmeli
- İşlenmiş gıdalardan uzak durulmalı
- Uykusuz kalınmamalı
- Düzenli egzersiz yapılmalı
- Kahve tüketimi azaltılmalı
- Stresten uzak durulmalı