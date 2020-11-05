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    • 05.11.2020 15:20
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    İzmir'deki çürük binaların müsebbibi kim?

    İzmir'de meydana gelen deprem sonrası herkes yıkımın nedenleri ve sorumluları ile ilgili sorulara yanıt arıyor. Akıncılar Dergisi yazarı Emin Batur kaleme aldığı yazıda çarpıcı örneklere yer verdi. Batur söz konusu yazıda binaların neden çürük olduğu ve nasıl yapıldığı ile ilgili konulara değinirken, tehlikenin henüz geçmediğini aktardı.

    İzmir'deki çürük binaların müsebbibi kim?

    İşte Emin Batur'un "İzmir'deki çürük binaların müsebbibi kim?" başlıklı yazısı

    Sadece İzmir değil,
    Ülkemizde 7 milyona yakın depreme karşı dayanıksız, yıkılması gereken tehlikeli konut var.
    Eğer
    İzmir'deki deprem 6.6 şiddetinin biraz daha üstünde olsa
    Veya
    Şehir merkezinde olsaydı facia çok daha büyük olurdu.
    - Peki, tehlike geçti mi?
    - Hayır! Henüz geçmiş değil

    NASIL OLDU DA
    MİMAR SİNAN'IN TORUNLARI
    BÖYLE ÇÜRÜK BİNALAR İNŞA EDEBİLİYOR?
    Yüzyıllar önce yapılan binalar sapasağlam ayakta duruyorken,
    Daha dün sayılabilecek bir zamanda
    Hem de
    Yüzyıllar önce olmayan teknolojiyi kullanarak yaptığımız binalar orta şiddetli bir depreme dayanmıyor.
    Sinan'ın yaptığı eserler şiddetli hatta çok şiddetli depremlere maruz kaldığı halde yıkılmıyor
    Ama
    Bizim yaptığımız binalar yıkılmıyor adeta dökülüyor.(Bazı binalar depreme maruz kalmadan çöküyor)

    NİYE BU HALE GELDİK?
    BUNU BİR-İKİ ÖRNEKLE ARZ EDEYİM
    1980'li yılların sonlarında idik…
    Okuldan mezun olmuş askerliğimizi bitirmiş rızkımızın peşinden koşturuyoruz.
    Aynı sınıfta okuduğum üç arkadaşımız da ortak bir inşaat firması kurdular.
    Ben proje, statik, ruhsat işleri yaparken, onlar (MNA… Muzaffer, Nezir, Akif) inşaat işleri yapıyor
    Ama masrafları azaltmak için
    Aynı büroyu kullanıyoruz.
    Derken
    İzmir'den bir iş aldılar.

    FİLM BAŞLIYOR
    Evet, aynen öyle…
    Kazın ayağı bildikleri gibi değilmiş.
    Çürümüşlüğü duymuştuk ama bu kadar tahmin edemiyoruz tabi.
    Film
    İzmir'de yer teslimi yapıldıktan sonra başladı.

    İnşaatı kontrol edecek olan mühendis
    Hal ile mevzuyu anlatmak istiyor ama bizimkiler hiç oralı değil.
    "Ne demek rüşvet vermek?
    Biz yanlış bir şey mi yapıyoruz arkadaş?
    Rüşveti hemi de kontrol arkadaşlara çilingir sofrası kurarak, rakı eşliğinde vereceğiz ha! Neuzu billah!
    Arkadaş!
    Biz yıllarca okulda neyin kavgasını verdik?..
    Eğer biz bile rüşvetle iş yaptırırsak başkası ne yapmaz ki!!!"

    Hal bu şekilde sürtüşmeyle sürüp giderken
    Mevzuyu bilenler
    Arkadaşlarımızın acemiliğini(!) görüp
    "Yapmayın, etmeyin.. bu adamlar size bu işi bitirtmez zarar ettirirler. Koyun ceplerine harçlıklarını!.." dediyseler de dinletemediler.

    Bu arada iş devam ederken
    Şantiyeye hiç uğramayan kontrol mühendisi
    Nasıl oluyorsa
    Tam beton döküleceği gün gelip hazır bulunuyor.
    Ve
    Beton dökmeye gelen araçları bir bahane bularak yüz üstü geri gönderiyor.
    Bu arada hakkedişler imzalanmıyor, iş sarkıyor, çekler ödenemiyor.

    Bu hır-gür içinde iş bitiyor ama arkadaşlar da bitiyor.
    Çünkü arkadaşlarımız
    İşten ciddi manada zarar ediyorlar. İlk işleri olduğu için de şirket sarsılıyor.
    Neticede
    Şirketi kapatıp ayrılmak zorunda kalıyorlar.

    HAKKINI HELAL ET!
    MNA şirketinin "A" sı olan Akif işi tasfiye ettikten sonra
    İstanbul'a dönmek üzere
    Yaptıkları işin karşısında bulunan akaryakıt istasyonuna uğrayıp arabasına yakıt almak istiyor.
    Bu sırada pompacılardan biri seğirtip Akif'in camını tıklatıyor.
    - Buyurun!
    - Abi hakkını helal et!
    - Niye.. ne oldu ki? Benim seninle bir alış-verişim olmadı ki, hakkımı helal edeyim
    - Yok, abi o değil…
    - Ya ne?
    - Hani o kontrol mühendisi gelip sizi durduruyordu ya…
    - Evet!
    - İşte ona ben haber veriyordum
    - …..!!!???
    - Abi ben kanser oldum, doktorlar altı ay ya yaşar veya yaşamazsın dediler
    - Etmiyorum!
    - Yapma abi, 6 ay ömrüm kaldı!
    - Sen bizim başımıza neler açtın biliyor musun?
    - Abi, tahmin ediyorum
    - Zarar ettik, borçlandık, şirket battı, ortaklar ayrıldı
    - Abi, helal et!
    - Etmiyorum!
    - ………

    DİĞER BİR ÖRNEK
    1996 yılında Erbakan hocamız Başbakan olunca
    Bayındırlık ve İskân İstanbul Şube Müdürü olarak değerli dostum TEKDER üyesi M. Sait Bilgili atanmış, biz de heyet olarak onu tebrik etmeye gitmiştik.
    Bize
    Öyle şeyler anlattı ki, hayretler içinde kaldık.
    Meğerse
    Millet olarak ne kadar da sahipsizmişiz.

    Kulak verip dinlemeye başladık.
    "Göreve gelir gelmez şantiyeleri gezmek istedim.
    Son hakkedişe gelmiş bir şantiyenin kontrol mühendisini çağırarak şantiyeye gitmek için hazırlanmasını söyledim.
    "Müdürüm şantiyenin yerini bilmiyorum.." demez mi?
    - Sen son hakkedişe gelmişsin nasıl olur?
    - Müdürüm 2 tane steyşın kartalımız var. Bu araçlardan biri Anadolu yakasına diğeri Avrupa yakasına tahsisli… Şile'den Silivri'ye kadar olan tüm şantiyeler bu iki araçla kontrol ediliyor. Araçların arızası vs. yi de eklersek şantiyeleri kontrol etmemiz mümkün olmuyor
    - …….!!!

    Ülkemiz bu şekilde sahipsiz bir halde idi.
    Koca devlet
    İstanbul gibi bir şehrimize bile onlarca, hatta yüzlerce devam eden şantiye için 2 araç tahsis ediyor.
    Anadolu'nun ücra yerlerini artık siz tahmin edin.

    Hal böyle olunca
    Haliyle
    Hakkedişler şantiyelerde değil restoranlarda imza ediliyordu.
    Bundan dolayı
    Depremlerde
    En çok yıkılan, zarar gören binaların
    Neden kamu binaları olduğu buradan anlaşılıyor.

    İZMİR DEPREMİ
    6.6 şiddetindeki depremin ana üssü Yunan Sisam adasına 2 km, bize 70 km uzakta
    Ama
    Orada sadece iki kişi ölürken (O da yıkılan duvarın altında kalan 2 çocuk) bizim İzmir'de bir felakete dönüşüyor.
    Niçin?
    Niçinini verdiğim bu iki örnekte anlatmaya çalıştım. Müthiş bir yozlaşma ve ahlaksızlık mevcut.
    Bunun üzerine
    Bilhassa 1960-2000 yılları arasında gelen hükumetlerin kayıtsızlıklarını ekleyin, Ortaya İzmir deprem felaketi çıkar.

    Yoksa
    Beton sevmediğim bir malzeme ama beton ihanet etmez. Usulüne uygun döküldüğü takdirde sağlamdır.
    Zamanında
    Beton dayanımı zayıf (C16) ve çelik de çekme gerilmesi zayıf (fyd=191 düz demir) demir kullanıldığı doğrudur
    Ama
    Yukarıda anlattığım bazı ahlaksız kontrol mühendisleri ve müteahhitler olmazsa
    Bugün
    6.6 şiddetindeki bir depremde böyle bir felaket yaşanmazdı.
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