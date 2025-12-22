PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'de ilk yarı sona eriyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, başkent temsilcisi Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Bordo mavililer, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmadan yola devam etmek ve ilk devreyi 3 puanla kapatarak taraftarını sevindirmek amacında. Teknik direktör Fatih Tekke kararını verdi ve Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu.

Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği ile Ankara'da kozlarını paylaşıyor.

Gençlerbirliği - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Trabzonspor'un Beşiktaş maçındaki gol sevinci

İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan, Tongya, Göktan, Metehan, Koita.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif, Bouchouari, Ozan, Muçi, Zubkov, Felipe, Sikan.

Stefan Savic

DÜDÜK MELER'DE

Gençlerbirliği ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de Ankara Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

Oleksandr Zubkov

REKABETTE TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki ekip lig tarihinde bugüne kadar 72 kez karşılaştı. Bu maçlarda Trabzonspor 41 galibiyet elde ederken, Gençlerbirliği 12 kez kazandı. Taraflar 19 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer bu maçlarda 137 gol atarken, kalesinde 67 gol gördü.

Christ Inao Oulai

ANKARA'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, Gençlerbirliği ile Ankara'da oynadığı 36 maçın 16'sını kazandı. Bu karşılaşmalarda 12 beraberlik, 8 yenilgi yaşayan Karadeniz ekibi, deplasmanda da rakibine karşı üstün bir tablo ortaya koydu.

Ernest Muçi

SON YENİLGİ 10 SEZON ÖNCE

Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında ligdeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunda Ankara'da 3-1'lik skorla aldı. Bordo-mavililer, bu maçın ardından oynanan 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. 2020-2021 sezonunda Süper Lig'den düşen Gençlerbirliği ile Trabzonspor, 4 sezon aradan sonra yeniden lig maçında karşı karşıya gelecek.

Oleksandr Zubkov

EN FARKLI GALİBİYETLER TRABZONSPOR'DAN

İki takım arasındaki en farklı galibiyetlere Trabzonspor imza attı. Bordo-mavililer, 1993-1994 sezonunda sahasında 6-0, 1989-1990 sezonunda ise 6-1 kazandı. Deplasmandaki en farklı galibiyetler ise 1989-1990 ve 2012-2013 sezonlarında alınan 4-0'lık sonuçlar oldu.

Oleksandr Zubkov

TRABZONSPOR'UN HEDEFİ MORALLİ GİRMEK

Geçen hafta sahasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'a 1-0 yenilen Trabzonspor, ilk yarının son maçını galibiyetle tamamlamak istiyor. Ligde 35 puanla, lider Galatasaray'ın 4, Fenerbahçe'nin ise 1 puan gerisinde üçüncü sırada yer alan Karadeniz ekibi, zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

Ernest Muçi

BORDO-MAVİLİLERDE EKSİKLER

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımlarında bulunan Onuachu ve Oulai, ameliyat olan Visca ve Baniya, sakatlığı nedeniyle TFF'ye ismi bildirilmeyen Nwakaeme ile yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Mustafa Eskihellaç görev yapamıyor.

Ersin Destanoğlu ve Felipe Augusto

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN DURUMU

Gençlerbirliği, ligde oynadığı 16 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi alarak 15 puanla 13. sırada bulunuyor. Başkent ekibi, ligde son maçında Kasımpaşa ile deplasmanda 0-0 berabere kalırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sipay Bodrum FK'yi 3-2 mağlup etti.

Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki kırmızı-siyahlılarda kart cezalısı M'Baye Niang, Trabzonspor karşısında forma giyemiyor.

İki ekip Süper Lig'de son olarak 15 Mayıs 2021'de karşılaşmış, o mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

Trabzonspordan Yusuf Sarı harekatı! Transferde resmi süreç başlıyor
Trabzonspor'dan Yusuf Sarı harekatı! Transferde resmi süreç başlıyor

