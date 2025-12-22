Stefan Savic (AA) DÜDÜK MELER'DE Gençlerbirliği ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de Ankara Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

Oleksandr Zubkov (AA) REKABETTE TRABZONSPOR ÜSTÜN İki ekip lig tarihinde bugüne kadar 72 kez karşılaştı. Bu maçlarda Trabzonspor 41 galibiyet elde ederken, Gençlerbirliği 12 kez kazandı. Taraflar 19 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer bu maçlarda 137 gol atarken, kalesinde 67 gol gördü.

Christ Inao Oulai (AA) ANKARA'DAKİ MAÇLAR Trabzonspor, Gençlerbirliği ile Ankara'da oynadığı 36 maçın 16'sını kazandı. Bu karşılaşmalarda 12 beraberlik, 8 yenilgi yaşayan Karadeniz ekibi, deplasmanda da rakibine karşı üstün bir tablo ortaya koydu.

Ernest Muçi (AA) SON YENİLGİ 10 SEZON ÖNCE Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında ligdeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunda Ankara'da 3-1'lik skorla aldı. Bordo-mavililer, bu maçın ardından oynanan 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. 2020-2021 sezonunda Süper Lig'den düşen Gençlerbirliği ile Trabzonspor, 4 sezon aradan sonra yeniden lig maçında karşı karşıya gelecek.