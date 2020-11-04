MÜSTAKİL EVLER TALEP GÖRÜYOR

Vatandaşların depreme dayanıklı az katlı sağlam zeminli binalara yönelik arayışta olduğunun da altını çizen Aşa, İstanbul için açıklanan risk haritasında yer alan riskli ilçelerde yeni binalara taleplerin olduğunu, onun dışında ise İstanbul'un biraz daha dışında olan Kilyos, Zekeriyaköy, Reşadiye, Polenezköy ve Riva'deki bahçeli müstakil evlerin olduğu bölgelerin hareketli olduğunu kaydetti.

Aşa, İstanbul'un merkezi denilen bölgelerinde yeni binalarda kiralık daire fiyatlarının 2+1 için 3 bin TL'yi, satılıkta ise 1 milyon TL'yi bulduğunu dile getirdi.